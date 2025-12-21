T20 વર્લ્ડ કપ 2026 આ મોટા કારણસર હારી શકે છે ટીમ ઈન્ડિયા, સામે આવી સૌથી મોટી નબળાઈ
T20 World Cup 2026: ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનારા વિશ્વ કપ 2026 માટે તમામ 20 દેશોએ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. આ મેગા ઈવેન્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમની જાહેરાત પણ થઈ ગઈ છે. જોકે, એવી અટકળો લગાવાઈ રહી છે કે T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતીય ટીમ ટ્રોફી જીતવામાં નિષ્ફળ રહી શકે છે. ભારતની એક મોટી નબળાઈ સામે આવી છે. ચાલો જાણીએ શું છે સમગ્ર મામલો.
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતને મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે, ભારત અને શ્રીલંકાની ધરતી પર રમાનારા છે, તેના સિવાય ટીમ ઇન્ડિયા ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે, એવામાં ભારતને મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. BCCI એ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમમાં ઘણા યુવા સ્ટાર ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, ભારતીય ટીમની એક સૌથી મોટી નબળાઈ ખુલ્લી પડી ગઈ છે. જો આ નબળાઈને સમયસર દૂર કરવામાં નહીં આવે, તો ટીમ ઇન્ડિયા 2026 ના વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી ગુમાવી શકે છે.
ટીમ ઈન્ડિયાની સામે આવી મોટી નબળાઈ
ભારતીય ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટન્સીમાં જ રમવાનો છે. કેપ્ટન તરીકે તેમના આંકડા શાનદાર છે, પરંતુ એક ખેલાડી તરીકે સૂર્યા અત્યારે ખરાબ ફોર્મ સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. તેમણે છેલ્લી 25 T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી. તેમણે ભારત માટે છેલ્લી અડધી સદી નવેમ્બર 2024માં બાંગ્લાદેશ સામે હૈદરાબાદમાં રમી હતી. ત્યારપછી તેઓ સતત નિષ્ફળ રહ્યા છે. એશિયા કપ 2025 દરમિયાન પણ સૂર્યા પોતાની બેટિંગથી પ્રભાવિત કરી શક્યા નહોતા. તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની 3 મેચની T20 સીરીઝમાં તેમણે કુલ માત્ર 22 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 17 રન તેમનો સર્વશ્રેષ્ઠ સ્કોર હતો. જો સૂર્યાનું આ ફોર્મ ચાલુ રહેશે, તો ભારતનું વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સપનું અધૂરું રહી શકે છે.
"મને ખબર છે કે મારે શું કરવાનું છે - સૂર્યકુમાર યાદવ"
પોતાના ખરાબ ફોર્મ વિશે વાત કરતા સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે, "મને ખબર છે કે મારે શું કરવાનું છે અને હું તે કરીશ. તમે ચોક્કસપણે સૂર્યકુમાર બેટ્સમેનને જોશો. આ ખરાબ ફોર્મનો તબક્કો થોડો લાંબો ચાલ્યો છે, પરંતુ અગાઉ પણ ઘણા ખેલાડીઓએ ખરાબ ફોર્મમાંથી શાનદાર વાપસી કરી છે."
ગિલ બહાર, ઈશાન કિશનની વાપસી
ગિલને T20માં સતત તકો મળી રહી હતી, પરંતુ તેઓ આ તકનો લાભ ઉઠાવી શક્યા નહીં અને બેટિંગમાં નિષ્ફળ રહ્યા. પરિણામે, ગિલને T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ, ઈશાન કિશનની ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી થઈ છે. તેઓ છેલ્લા 2 વર્ષથી ટીમ ઈન્ડિયાથી દૂર હતા.
