ટીમ ઈન્ડિયાએ ધર્મશાળામાં રચ્યો ઇતિહાસ, ઓસ્ટ્રેલિયાનો તૂટ્યો મહારેકોર્ડ, આ બાબતમાં બની નંબર 1
IND vs SA T20I: 14 ડિસેમ્બરની રાત્રે, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ચાલી રહેલી શ્રેણીમાં માત્ર 2-1ની લીડ જ નહીં, પરંતુ તેમણે એવી સિદ્ધિ પણ મેળવી જે અન્ય કોઈ ટીમે ક્યારેય મેળવી ન હતી. સૂર્યકુમાર યાદવના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતે એક ખાસ ક્ષેત્રમાં નંબર વન રેન્કિંગ હાંસલ કર્યું છે.
IND vs SA T20I: આ દિવસોમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે T20 શ્રેણી જોરશોરથી ચાલી રહી છે. પાંચ મેચની T20 શ્રેણીનો ત્રીજો મુકાબલો ધર્મશાલામાં રમાયો હતો, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 7 વિકેટથી જીત મેળવી હતી. શ્રેણી 1-1થી બરાબર રહી હતી, પરંતુ ધર્મશાલામાં જીત સાથે, ભારતે 2-1ની લીડ મેળવી હતી. આ જીતથી ભારત માત્ર શ્રેણીમાં આગળ નહોતું રહ્યું, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની ખાસ યાદીમાં નંબર 1 પર પણ પહોંચી ગઈ છે.
ધર્મશાલા T20 જીતીને, ભારત T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સૌથી વધુ જીત મેળવનારી ટીમ બની ગઈ છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ સંયુક્ત રીતે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાના નામે હતો, પરંતુ હવે ટીમે 20 જીત સાથે કાંગારૂ ટીમને પાછળ છોડી દીધી છે.
20 જીત સાથે નંબર 1 બન્યું ભારત
ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 ફોર્મેટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 34 મેચમાંથી 20 જીતી છે, 13 મેચ હારી છે. એક મેચ ડ્રો રહી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે, જેણે 19 જીત મેળવી છે.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સૌથી વધુ જીત
ભારત - 20 જીત
ઓસ્ટ્રેલિયા - 19 જીત
પાકિસ્તાન - 14 જીત
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ - 14 જીત
ઇંગ્લેન્ડ - 13 જીત
ધર્મશાલામાં ભારતનું વર્ચસ્વ
ધર્મશાલા ટી20 અંગે, ભારતે પોતાની પાછલી હારમાંથી શીખીને શરૂઆતથી જ મેચ પર કબજો જમાવ્યો. પહેલા તેમણે શાનદાર બોલિંગ કરી, અને પછી પોતાની બેટિંગ કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કરીને મેચ જીતી લીધી. ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 20 ઓવરમાં 117 રન સુધી મર્યાદિત રાખ્યું. આફ્રિકન બેટ્સમેન તેમની સચોટ લાઇન અને લેન્થ બોલિંગ સામે નિષ્ફળ ગયા. ટીમ ઇન્ડિયાએ 15.5 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી, ફક્ત 3 વિકેટ ગુમાવી હતી.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ મેચ કોણે જીતી ?
જો આપણે ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો, ટીમ ઇન્ડિયાનો T20 આંતરરાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ સારો રહ્યો છે. ભારતે અત્યાર સુધીમાં કુલ 262 T20 મેચ રમી છે, જેમાંથી 180 જીત્યા છે અને 73 હાર્યા છે. આ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ જીત મેળવવામાં ભારત નંબર 1 સ્થાન ધરાવે છે. પાકિસ્તાન 287 મેચમાંથી 166 જીત સાથે બીજા ક્રમે છે.
