BWF વિશ્વ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ રચ્યો ઈતિહાસ, કોરિયાને હરાવી પહોંચી સેમિફાઈનલમાં

BWF World Junior Championships 2025: ભારતે સ્થાનિક દર્શકોના ઉત્સાહ અને ઘરઆંગણે પરિસ્થિતઓની માહિતીના દમ પર ગુરુવારે અહીં નેશનલ સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સમાં કોરિયાને હરાવી. અહીં ચાલી રહેલ ઐતિહાસિક બીડબ્લ્યૂએફ વિશ્વ જુનિયર મિશ્રિત ટીમ ચેમ્પિયનશિપ મેડલ નિશ્ચિત કર્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:50 PM IST

BWF World Junior Championships 2025: યજમાન ટીમે લગભગ 3 કલાક સુધી ચાલેલ એક રોમાંચક ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં કોરિયાને 44-45, 45-30, 45-33થી હરાવી સેમિફાઈનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. હવે સેમિફાઈનલમાં તેનો સામનો એશિયન અંડર-19 મિશ્રિત ટીમ ચેમ્પિયન ઈન્ડોનેશિયાથી થશે, જેણે ચીની તાઈપેને 45-35, 45-35થી મહાત આપી હતી.

સેમિફાઈનલમાં પહોંચવાની સાથે જ ભારતે બીડબ્લ્યૂએફ વિશ્વ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપના ઈતિહાસમાં પોતાનો પ્રથમ મિશ્રિત ટીમ મેડલ પણ નિશ્ચિત કર્યો.

ક્વાર્ટર ફાઈનલ માટે ભારત જે રીતે તૈયાર હતું, તેનાથી સ્પષ્ટ હતું કે- કોરિયન ખેલાડીઓ દ્વારા ડબલ્સ તાકાતનો સંપૂર્ણ લાભ લેવા માટે તેઓ પોતાના સિંગલ્સ ખેલાડીઓ પર સંપૂર્ણપણે નિર્ભર હતા.

આ પ્રકારનું રહ્યું પ્રથમ સેટ
પ્રથમ સેટ પણ આ પ્રકારનું હતું, જ્યારે ભાર્ગવ રામ અરિગેલા અને વિશ્વા તેજ ગોબ્બુરુની જોડી બોય્ઝ ડબલ્સની પ્રથમ મેચમાં ચો હ્યોંગ વુ અને લી હ્યોંગ વુ સામે 5-9થી હારી હતી. જો કે, ગર્લ્સની ડબલ્સ મેચમાં વેન્નાલા કે અને રેશિકા યૂની જોડીએ ચેઓન હ્યો ઈન અને મૂન ઈન સેઓને 10-9થી હરાવી એક પોઈન્ટનું અંતર ઘટાડ્યું, જે પછી રોનક ચૌહાણે ચોઈ આહ સેઉંગને 11-9થી હરાવી ટીમને એક પોઈન્ટના અંતરે પહોંચાડી હતી.

જો કે, મિક્સ્ડ ડબલ્સમાં લી અને ચેઓન કે વિરુદ્ધ સી લાલરામસાંગા અને અન્યા બિષ્ટની 4-9થી હારનો અર્થ હતો કે, ઉન્નતિ હુડ્ડાએ પોતાની હરીફ કિમ હાન બીના 9 પોઈન્ટ સુધી પહોંચતા પહેલા 15 પોઈન્ટ જીતવા જરૂરી હતા. પરંતુ કિમ 6-6ની બરાબરી થકી મજબૂત જોવા મળી, પરંતુ કિમ 6-6ની બરાબરીએ પહોંચી તો લાગ્યું કે સેટ ભારતના હાથમાંથી સરકી રહ્યો છે.

જો કે, ઉન્નતિએ આકરી મહેનત, લાંબી રેલીઓ થકી સતત 5 પોઈન્ટ જીતી પોતાની હરીફ પર દબાણ બનાવ્યું અને સ્કોર 44-44ની બરાબરીએ પહોંચાડ્યો. જો કે, સેટ પોઈન્ટ પર તેની સર્વિસ નેટમાં પડી અને હતાશ ઉન્નતિએ નિરાશ થઈ રેકેટ છોડ્યું.

બીજા સેટમાં ભારતે કર્યા 2 ફેરફાર 
બીજા સેટ અગાઉ ભારતે 2 ફેરફાર કર્યા, જેમાં બોય્ઝ ડબલ્સમાં ગોબ્બુરુના સ્થાને લાલરામસાંગા અને બિષ્ટના સ્થાને વિશાખા ટોપ્પોની જોડી ઉતરી. તે પછી લાલરામસાંગા અને ભાર્ગવે ચો અને લી સામે 9-7થી જીત હાંસલ કરી ભારતને સકારાત્મક શરૂઆત અપાવી અને વેન્નાલા-રેશિકા એ આ લીડમાં 6 પોઈન્ટનો વધારો કર્યો હતો. જે પછી ભારતે પાછળ વળીને જોયું નહોતું અને જ્યારે ઉન્નતિ બીજા સેટ માટે કોર્ટ પર ઉતરી, ત્યાં સુધી ભારત 9 પોઈન્ટથી આગળ ચાલી રહ્યું હતું અને માત્ર સેટ જીતવાનો હતો.

લાલરામસાંગા અને ભાર્ગવની જોડીએ અપાવી લીડ
ત્રીજા સેટના પ્રારંભમાં પણ લાલરામસાંગા અને ભાર્ગવની જોડીએ ભારતને 9-4ની લીડ અપાવી. પરંતુ વેન્નાલા અને રેશિકા પ્રથમ 10 પોઈન્ટ હાંસલ કર્યા બાદ લય ગુમાવી બેઠા તથા ચેઓન અને મૂનની કોરિયન જોડીએ પોતાની ટીમને 2 પોઈન્ટની લીડ અપાવી.

જે પછી ચૌહાણે આગળ વધી ચોઈને 11-4થી હરાવી મેચની દિશા ભારતની તરફેણમાં કરી અને ભારતને 5 પોઈન્ટની લીડ અપાવી. લાલરામસાંગા અને બિષ્ટે ફરીવાર આ લીડને 7 પોઈન્ટ સુધી લંબાવી તથા ફરી ઉન્નતિએ કિમને 9-4થી હરાવી જીતની ઉજવણીનો પ્રારંભ કર્યો હતો.

બીજા સેટમાં રણનીતિમાં કરેલા ફેરફારો પર વાત કરતા ભારતના ડબલ્સ કોચ એવા રશિયાના ઈવાન સોજોનોવ એ કહ્યું કે,‘આ ફેરફાર એટલે કર્યા કારણ કે- ગોબ્બુરુ અને બિષ્ટ સ્થિતિના દબાણનો અનુભવ કરી રહ્યાં હતા અને કોરિયન ખેલાડીઓને મહાત આપવા તેમણે અમુક સુધાર કરવાની જરૂર હતી. હું લાલરામસાંગાની રમવાની સ્ટાઈલ અને ઉન્નતિના દબાણમાં સ્થિતિ સંભાળવાની પદ્ધતિથી પ્રભાવિત થયો.’

સેક્રેટરી સંજય મિશ્રા શું કહ્યું?
ભારતીય બેડમિન્ટન એસોસિએશનના સેક્રેટરી સંજય મિશ્રા સ્પષ્ટ રીતે ઘણાં ખુશ હતા, કારણ કે- બીએઆઈ અને ટીમ મેનેજમેન્ટની નજર મિશ્રિત ટીમ મેડલ જીતવા પર હતી. તેમણે આગળ જણાવ્યું કે, "ખેલાડીઓ ગત અમુક મહિનાથી આ મેદાન પર તૈયારી કરી રહ્યાં હતા અને અમને વિશ્વાસ હતો કે, જો તેઓ પોતાની ક્ષમતા અનુસાર રમશે તો મેડલ જીતી શકે છે. મને આનંદ છે કે- આજે જરૂરતના સમયે તમામે પોતાનું યોગદાન આપ્યું અને મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે- તેઓ ઈન્ડોનેશિયાને હરાવી ફાઈનલમાં પહોંચવાની ક્ષમતા ધરાવે છે."

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Team India created history in the BWF World Junior Championship defeated Korea to reach the semifinals

