ફાઈનલમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ બનાવ્યા અનેક રેકોર્ડ, T20 વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર થયો અદભૂત ચમત્કાર
Team India record in Final: ટીમ ઈન્ડિયા માટે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ફાઈનલમાં અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસને શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. જ્યારે અભિષેક આઉટ થયા બાદ ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરતા ઈશાન કિશને પણ અડધી સદી ફટકારી.
- T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલમાં પહેલીવાર ટોપ-3 બેટ્સમેનોએ ફટકારી ફિફ્ટી
- વર્લ્ડ કપ ફાઈનલના સૌથી મોટો સ્કોર બનાવી ટીમ ઈન્ડિયાએ રચ્યો ઈતિહાસ
- સેમસન, અભિષેક અને ઈશાનના પરાક્રમથી રચ્યો નવો ઈતિહાસ
Team India record in Final: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનોએ ન્યુઝીલેન્ડના બોલરોની ધોલાઈ કરી હતી. ટીમ ઈન્ડિયા માટે ફાઈનલમાં ટોપ ઓર્ડરના ત્રણેય બેટ્સમેનોએ અડધી સદી ફટકારી હતી. આ સાથે જ આ મેચમાં ભારતીય ટીમે 200 રનનો આંકડો પણ પાર કરી લીધો હતો. આ તોફાની બેટિંગના દમ પર ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલમાં રેકોર્ડની વણઝાર લગાવી દીધી છે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સ્કોર છે.
ટીમ ઈન્ડિયાના ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનોએ ફટકારી અડધી સદી
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન અને ઈશાન કિશને 50થી વધુ રનની ઈનિંગ રમી હતી. T20 વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર એવું બન્યું છે જ્યારે કોઈ ટીમના ટોપ-3 બેટ્સમેનોએ અડધી સદી ફટકારી હોય. આ પહેલા T20 વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં આવું કારનામું ક્યારેય થયું નહોતું. આ મેચમાં સેમસને 46 બોલમાં 89 રન, અભિષેક શર્માએ 21 બોલમાં 52 રન અને ઈશાન કિશને 25 બોલમાં 54 રનની ઈનિંગ રમી હતી.
T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલમાં પહેલીવાર બન્યો 200+ રનનો સ્કોર
આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 15મી ઓવરમાં જ 200 રનનો આંકડો પાર કરી લીધો હતો. T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં પહેલીવાર કોઈ ટીમે 200 રનનો આંકડો પાર કર્યો છે. ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 5 વિકેટના નુકસાન પર 255 રન બનાવ્યા હતા. આ T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલનો સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. આ સાથે જ આ સ્કોર T20 વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસનો ત્રીજો સૌથી મોટો સ્કોર છે. ભારતીય ટીમે મેન્સ T20માં સાતમી વખત 250 રનનો આંકડો પાર કર્યો છે.
ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યુઝીલેન્ડ આપ્યો હતો પહાડ જેવો ટાર્ગેટ
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ફાઈનલમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 255 રન બનાવ્યા હતા. સેમસન, અભિષેક અને ઈશાન સિવાય લોઅર ઓર્ડરમાં શિવમ દુબે અને હાર્દિક પંડ્યાએ પણ મહત્વની ઈનિંગ રમી હતી. હાર્દિકે 13 બોલમાં 18 રન, જ્યારે દુબેએ 8 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને બે સિક્સરની મદદથી તોફાની અંદાજમાં 26 રન ફટકાર્યા હતા.
