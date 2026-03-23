ICCએ પ્લેયર ઓફ ધ મન્થની કરી જાહેરાત, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીએ મારી બાજી
ICC Player of The Month Award : ફેબ્રુઆરી 2026 માટે ICC દ્વારા પ્લેયર ઓફ ધ મન્થની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં આ ભારતીય ખેલાડીએ બાજી મારી છે. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયાના તાજેતરના પ્રવાસ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.
ICC Player of The Month Award : ICCએ 23 માર્ચ, 2026ના રોજ ફેબ્રુઆરી 2026 માટે પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ્સની જાહેરાત કરી. મહિલા કેટેગરીમાં ટીમ ઇન્ડિયાની અરુંધતી રેડ્ડીએ આ સન્માન મેળવ્યું છે. તેણીએ તાજેતરના ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે તેને આ એવોર્ડ મળ્યો. આ પહેલીવાર છે જ્યારે રેડ્ડીએ પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ જીત્યો છે.
ગયા મહિને રેડ્ડીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની 3 મેચની T20 શ્રેણીમાં 8 વિકેટ લીધી હતી. સમગ્ર શ્રેણી દરમિયાન તેણીએ 10.87ની સરેરાશ જાળવી રાખી હતી અને 7.25ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા હતા. સિડનીમાં રમાયેલી મેચમાં તેણીએ માત્ર 22 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી હતી. શ્રીલંકાની હર્ષિતા સમરવિક્રમા અને પાકિસ્તાનની ફાતિમા સના સાથે અરુંધતી રેડ્ડીને આ એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવી હતી. જોકે, રેડ્ડીએ બંનેને પછાડીને ફેબ્રુઆરી 2026 માટે પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ જીત્યો છે.
એવોર્ડ જીત્યા પછી રેડ્ડીએ શું કહ્યું ?
એવોર્ડ જીત્યા બાદ રેડ્ડીએ કહ્યું આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ તરીકે નામાંકિત થવું એ ખરેખર મારા માટે એક મોટું સન્માન છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટી20 શ્રેણીમાં મારી ટીમની જીતમાં હું યોગદાન આપી શકી તેને કારણે તે વધુ ખાસ છે. ઓસ્ટ્રેલિયાને તેમની ધરતી પર હરાવવું ક્યારેય સરળ સિદ્ધિ નથી અને તે જ કારણોસર આ એવોર્ડ મારા માટે વધુ મહત્વ ધરાવે છે. આ શ્રેણીમાં મળેલી જીતથી અમારી ટીમના આત્મવિશ્વાસમાં ભારે વધારો થયો છે. અમારું ટાર્ગેટ આગામી મહિલા ટી20 વર્લ્ડ કપમાં આ લેવલનું પ્રદર્શન કરવાનું છે.
સાહિબઝાદા ફરહાને પુરુષોની કેટેગરીમાં પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીત્યો
આ દરમિયાન પુરુષોની કેટેગરીમાં આ એવોર્ડ સાહિબઝાદા ફરહાને જીત્યો હતો. ફરહાન 2026 ટી20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. આ જ કારણ છે કે તેણે આ એવોર્ડ મેળવ્યો, ઈંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર વિલ જેક્સ અને અમેરિકન ફાસ્ટ બોલર શેડલી વાન શાલ્કવિક કરતાં આગળ રહ્યો. ફરહાને આ વર્લ્ડ કપમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હોવા છતાં તેની ટીમ સેમિફાઇનલમાં પણ પહોંચી શકી નહીં.
