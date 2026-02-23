Prev
ટીમ ઈન્ડિયાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મળેલી હાર બની શકે છે આશીર્વાદરૂપ, સંજય માંજરેકર જણાવ્યો જીતનો મંત્ર, જુઓ Video

Ind vs SA Match: ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને કોમેન્ટેટર સંજય માંજરેકરે કહ્યું છે કે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર ભારત માટે આશીર્વાદરૂપ બની શકે છે, જો ત્રણ ખામીઓને દૂર કરવામાં આવે. તેમણે કહ્યું કે દક્ષિણ આફ્રિકાનો આભાર માનવો જોઈએ કે તેણે આપણી ખામીઓને ઉજાગર કરી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 23, 2026, 07:14 PM IST
  • સુપર 8 મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાની ખામીઓ વિશે ઘણી ચર્ચા
  • સંજય માંજરેકરે કહ્યું છે કે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર ભારત માટે આશીર્વાદરૂપ બની શકે છે
  •  પરંતુ સારા સમાચાર એ છે કે ભારત ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર નથી થયું

ટીમ ઈન્ડિયાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મળેલી હાર બની શકે છે આશીર્વાદરૂપ, સંજય માંજરેકર જણાવ્યો જીતનો મંત્ર, જુઓ Video

Ind vs SA Match: T20 વર્લ્ડ કપના સુપર 8 મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાની ખામીઓ વિશે ઘણી ચર્ચા થઈ છે. પ્લેઈંગ ઈલેવનની પસંદગીથી લઈને બેટ્સમેનોના અભિગમ સુધી, તમામ પાસાઓની ટીકા થઈ રહી છે. આ દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને કોમેન્ટેટર સંજય માંજરેકરે કહ્યું છે કે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર ભારત માટે આશીર્વાદરૂપ બની શકે છે, જો તે ખામીઓને દૂર કરવામાં આવે.

ભારતીય બેટ્સમેન 20 રનનો આંકડો પાર કરી શક્યો નહીં

સોમવારે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને 76 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. પહેલા બેટિંગ કરતા, આફ્રિકન ટીમે 7 વિકેટ ગુમાવીને 187 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ભારતીય ટીમ 111 રનમાં જ સમેટાઈ ગઈ હતી. શિવમ દુબે સિવાય, કોઈ પણ ભારતીય બેટ્સમેન 20 રનનો આંકડો પાર કરી શક્યો નહીં. દુબેએ 42 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતનો મોટો પરાજય

ટીમ ઈન્ડિયાની કારમી હાર અંગે, માંજરેકરે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલા એક વીડિયોમાં કહ્યું કે, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતનો મોટો પરાજય. ભારત પહેલીવાર એક મજબૂત ટીમ સામે રમ્યું અને તેઓએ તે ટીમ સામે સારું પ્રદર્શન કર્યું નહીં. પરંતુ સારા સમાચાર એ છે કે ભારત ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર નથી થયું.

ભારત ફાઇનલ રાઉન્ડમાં જઈ શકે

માંજરેકરે આગળ કહ્યું કે, તો દક્ષિણ આફ્રિકાએ જે કર્યું, આપણે નમ્ર રહેવું પડશે અને વિરોધી ટીમનો આદર કરવો પડશે. આપણે દક્ષિણ આફ્રિકાનો આભાર માનવો પડશે કે તેણે અમને ત્રણ ક્ષેત્રો બતાવ્યા જ્યાં અમારે સુધારો કરવાની જરૂર છે. આપણે હજી પણ તેમના પર કામ કરી શકીએ છીએ અને ફાઇનલ રાઉન્ડમાં જઈ શકીએ છીએ અને ટાઇટલ જીતવાની આશા રાખી શકીએ છીએ.

બેટિંગ ક્રમને ફરીથી ગોઠવો

સંજય માંજરેકરે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચમાં કઈ નબળાઈઓ ખુલ્લી પડી તે પણ સમજાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, ચિંતાનો વિષય ત્રણ ક્ષેત્રોમાંથી પહેલો એ છે કે ભારત સ્પિન સામે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. તો તમે તેને કેવી રીતે સુધારશો? બેટિંગ ક્રમને ફરીથી ગોઠવો જેથી કુદરતી રીતે સારા સ્પિન ખેલાડીઓ ક્રમમાં ઉપર આવે, અને તિલક વર્મા જેવા ખેલાડીઓ, જેઓ થોડા સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, તેમને ક્રમમાં નીચે ધકેલી દેવામાં આવે.

માંજરેકરે વધુમાં કહ્યું કે, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બીજી એક નબળાઈ જે બહાર આવી તે એ હતી કે ભારતીય બેટ્સમેનોએ ધીમા બોલ ફેંકતી વખતે ઝડપી બોલરો સામે પણ સંઘર્ષ કર્યો. કેપ્ટન (સૂર્યકુમાર યાદવ) ધીમા બોલ સામે સૌથી વધુ સંઘર્ષ કર્યો છે.

માંજરેકરે ભાર મૂક્યો કે બેટિંગમાં વધુ ઊંડાણ ઉમેરવાને બદલે, બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવવાની જરૂર છે.

 

બેટિંગમાં વધુ ઊંડાણ ઉમેરો

સંજય માંજરેકરે વધુમાં કહ્યું કે, ત્રીજી સમસ્યા એવી છે જેને સરળતાથી ઉકેલી શકાય છે. જ્યારે બેટિંગ અનિશ્ચિત હોય છે, ત્યારે તમે ઘણીવાર ફાયરિંગ અભિગમનો આશરો લો છો અને બેટિંગમાં વધુ ઊંડાણ ઉમેરો છો. આ નબળાઈને દૂર કરવાનો બીજો રસ્તો એ છે કે તમારા બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવો. તેથી, કુલદીપ યાદવને લાવો.

તેમણે કહ્યું કે જો ભારતીય ટીમ ઝડપથી જરૂરી ફેરફારો કરે છે, તો ટીમ પાસે હજુ પણ અંતિમ રાઉન્ડમાં પહોંચવાની મોટી તક છે.

