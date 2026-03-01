વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ધૂળ ચટાડી ટીમ ઈન્ડિયા સેમીફાઈનલમાં! સેમસનની તોફાની ઈનિંગ, આ તારીખે ભારતની સેમિફાઇનલમાં ટક્કર
India vs West Indies: ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપનો 52મો મેચ ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાયો હતો, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 5 વિકેટથી જીત મેળવી હતી અને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. સંજુએ 97 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. આ દરમિયાન, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની સફર હવે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.
- ટીમ ઈન્ડિયા માટે સંજુ સેમસનની મેચ વિનિંગ ઇનિંગ
- વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવી ભારત સેમીફાઈનલમાં પહોંચ્યું
- હવે સેમીફાઈનલમાં 'અંગ્રેજો' સામે થશે ટક્કર
India vs West Indies: ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપનો 52મો મુકાબલો આજે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાયો હતો. સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ભારત માટે 196 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો. ભારત મેચમાં કોઈ ફેરફાર કર્યા વિના ઉતર્યું. કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે સુપર-8નો આ મુકાબલો બંને ટીમો માટે ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે હતો. વિજેતા ટીમ સેમિફાઇનલમાં જગ્યા મળવાની હતી. હારનારી ટીમ માટે વર્લ્ડ કપ અહીં સમાપ્ત થશે. ભારતની સેમિફાઈનલમાં જગ્યા પાકી કરી છે.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝે આ રીતે બેટિંગ કરી
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે શાઈ હોપ અને રોસ્ટન ચેઝે શરૂઆત કરી. બંનેએ સાવધાનીપૂર્વક શરૂઆત કરી. બુમરાહ પાંચમી ઓવર ફેંકવા આવ્યો. તેણે કેચ આપ્યો પરંતુ અભિષેક શર્માએ એક સરળ કેચ છોડી દીધો. છ ઓવર પછી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સ્કોર 45-0 હતો. નવમી ઓવરમાં, વરુણ ચક્રવર્તીએ શાઈ હોપને બોલ્ડ કરીને ભારતને પ્રથમ સફળતા અપાવી. હોપે 33 બોલમાં 32 રન બનાવ્યા. વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 68 રન પર પહેલો ઝટકો લાગ્યો. દસ ઓવર પછી, વિન્ડીઝનો સ્કોર 82-1 હતો.
ત્યારબાદ 12મી ઓવરમાં બુમરાહે વિન્ડીઝને બીજો ઝટકો આપ્યો. 102 રનનો સ્કોર હતો ત્યારે બુમરાહે હેટમાયરને આઉટ કર્યો. હેટમાયર 12 બોલમાં 27 રન બનાવીને આઉટ થયો. તે જ ઓવરમાં બુમરાહે વિન્ડીઝને બીજો ઝટકો આપ્યો, ચેઝને આઉટ કર્યો, જે 40 રન બનાવીને આઉટ થયો.
ત્યારબાદ, 15મી ઓવરમાં, હાર્દિક પંડ્યાએ રૂથરફોર્ડને આઉટ કર્યો, જેનાથી વિન્ડીઝને ચોથી વિકેટ મળી. રૂથરફોર્ડ ફક્ત 14 રન બનાવી શક્યો. જોકે, ત્યારબાદ પોવેલ અને જેસન હોલ્ડરે એક નોંધપાત્ર ભાગીદારી કરી. બંનેએ વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી, 35 બોલમાં 76 રન બનાવીને ટીમનો સ્કોર 20 ઓવરમાં 4 વિકેટે 195 રન સુધી પહોંચાડ્યો હતો.
ટીમ ઈન્ડિયા માટે સંજુ સેમસનની મેચ વિનિંગ ઇનિંગ
ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત ખાસ સારી રહી ન હતી. અભિષેક શર્માએ ફરી એકવાર નિરાશ કર્યા હતા. અભિષેકે 11 બોલમાં બે ચોગ્ગાની મદદથી માત્ર 10 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. બીજી તરફ ઈશાન કિશને પણ 6 બોલમાં બે ચોગ્ગા સાથે 10 રન બનાવ્યા હતા.
ટીમ ઈન્ડિયાને બે મોટા ઝટકા લાગ્યા બાદ સંજુ સેમસન અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ વચ્ચે 35 બોલમાં 58 રનની મહત્વની પાર્ટનરશિપ થઈ હતી. જો કે, સૂર્યા 16 બોલમાં 18 રનની ધીમી ઇનિંગ રમીને આઉટ થયો હતો. ત્યારબાદ તિલક વર્માએ આક્રમક બેટિંગ કરતા 15 બોલમાં 27 રન ફટકાર્યા હતા અને હાર્દિક પંડ્યાએ 14 બોલમાં 17 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.
સંજુ સેમસનનો રન-મશીન અવતાર
ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી શિવમ દુબે અને સંજુ સેમસન અણનમ પરત ફર્યા હતા. સેમસને શાનદાર બેટિંગ કરતા માત્ર 50 બોલમાં 12 ચોગ્ગા અને 4 સિક્સરની મદદથી 97 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. સંજુ સેમસન સદી ચૂક્યો હતો, પરંતુ ટીમને જીત અપાવીને જ પરત ફર્યો હતો. શિવમ દુબેએ 4 બોલમાં અણનમ 8 રન બનાવ્યા હતા.
