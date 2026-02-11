ટીમ ઈન્ડિયાની સામે ડબલ ટેન્શન, અભિષેક શર્મા બીમાર, હવે આ સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત!
Ishan Kishan Injury: ટી20 વિશ્વકપમાં ભારતની આગામી મેચ નામીબિયાની સાથે છે. તે પહેલા ઈશાન કિશનને પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ઈજા થવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે.
Ishan Kishan Injury Update: અભિષેક શર્માનું ખરાબ સ્વાસ્થ્ય ભારતીય ટીમ માટે ચિંતાનો વિષય છે. હવે ઈશાન કિશન પણ ઈજાગ્રસ્ત થવાના સમાચાર સામે આવ્યો છે. નોંધનીય છે કે ભારતે 12 ફેબ્રુઆરીએ નામીબિયા સામે મેચ રમવાની છે.
પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ઈજાન ઈજાગ્રસ્ત
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર બુધવારે અભ્યાસ સત્ર દરમિયાન ઈશાન કિશનના પગમાં ઈજા થઈ છે. જસપ્રીત બુમરાહનો યોર્કર બોલ તેના પગના અંગૂઠામાં વાગ્યો હતો. ત્યારબાદ ભારતીય વિકેટકીપર બેટર દર્દમાં જોવા મળ્યો હતો. મેદાન પર ફિઝિયોએ ઈશાન કિશનને ટ્રીટમેન્ટ આપી હતી.
સારી વાત રહી કે ઈશાન કિશને થોડા સમય બાદ ફરી અભ્યાસ શરૂ કર્યો હતો. બીજીવાર અભ્યાસ શરૂ કર્યા બાદ તે માત્ર પાંચ મિનિટ ટ્રેનિંગ કરતો જોવા મળ્યો હતો. ઈશાન કિશનની ઈજા ગંભીર છે કે નહીં તે વિશે હજુ સત્તાવાર માહિતી સામે આવી નથી, પરંતુ મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે ઈશાન કિશન ઠીક છે અને ગભરાવાની જરૂર નથી.
અભિષેક શર્મા બીમાર
અભિષેક શર્મા પહેલાથી બીમાર છે. જો કે તેને આજે હોસ્પિટલમાંથી રજા મળી ગઈ છે. અભિષેક શર્મા આવતીકાલે મેદાનમાં ઉતરશે કે તે હજુ નક્કી નથી. તેવામાં ઈશાનની ઈજા ટીમ ઈન્ડિયાની ચિંતા વધારી શકે છે.
તમને જણાવી દઈએ કે ટી20 વિશ્વકપમાં ભારતે પ્રથમ મેચમાં અમેરિકાને હરાવ્યું હતું. હવે ભારત 12 ફેબ્રુઆરીએ નામીબિયા અને 15 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામે રમવા ઉતરશે.
