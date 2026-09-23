/એશિયન ગેમ્સમાં ક્યારે છે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્રથમ મેચ? જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

Asian Games 2026 : જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં ચાલી રહેલી એશિયન ગેમ્સ 2026માં હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. હવે સૌની નજર ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ પર છે. શ્રેયસ અય્યરના નેતૃત્વમાં ટીમ ઈન્ડિયા ટૂંક સમયમાં એશિયન ગેમ્સમાં રમતી જોવા મળશે.
ભારતીય ટીમ ફરી એકવાર ગોલ્ડ મેડલ જીતવાના લક્ષ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. જે દિવસે ભારતીય ટીમ તેની સફર શરૂ કરશે, તે જ દિવસે પાકિસ્તાનની ટીમ પણ તેની પ્રથમ મેચ રમશે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે ટીમ ઈન્ડિયા એશિયન ગેમ્સમાં તેની પ્રથમ મેચ ક્યારે રમશે.
ટીમ ઈન્ડિયા એશિયન ગેમ્સમાં તેની પ્રથમ મેચ ક્યારે રમશે?
એશિયન ગેમ્સ 2026માં પુરુષોની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 24 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. ગ્રુપ સ્ટેજની શરૂઆતની મેચમાં યજમાન જાપાનનો મુકાબલો અફઘાનિસ્તાન સામે થશે. તે જ દિવસે હોંગકોંગ ચીન અને મલેશિયા વચ્ચે પણ મેચ રમાશે. ગ્રુપ સ્ટેજ પૂર્ણ થયા બાદ 28 સપ્ટેમ્બરથી ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચો શરૂ થશે. ટીમ ઈન્ડિયાને ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં સીધો પ્રવેશ મળ્યો છે.
ભારતીય ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં તેની પ્રથમ મેચ સોમવારે, 28 સપ્ટેમ્બરે રમશે. આ મેચ સવારે 10:00 વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) શરૂ થવાની છે. જોકે, ભારતનો મુકાબલો કઈ ટીમ સામે થશે તે હજુ નક્કી થયું નથી. ભારતને ગ્રુપ Aમાં રાખવામાં આવ્યું છે, તેથી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ભારતીય ટીમનો મુકાબલો જાપાન, નેપાળ અથવા અફઘાનિસ્તાનમાંથી કોઈ પણ ટીમ સામે થઈ શકે છે. ટીમ ઈન્ડિયા એશિયન ગેમ્સ માટે જાપાન પહોંચી ગઈ છે.
પાકિસ્તાન પણ 28 સપ્ટેમ્બરે તેની પ્રથમ મેચ રમશે
ટીમ ઈન્ડિયાની જેમ પાકિસ્તાનની ટીમ પણ 28 સપ્ટેમ્બરે એશિયન ગેમ્સમાં તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. પાકિસ્તાને પણ ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં સીધું સ્થાન મેળવ્યું છે. પાકિસ્તાનની પ્રથમ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે સવારે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે. જોકે, પાકિસ્તાનનો મુકાબલો કઈ ટીમ સામે થશે તે હજુ નક્કી નથી. ભારત અને પાકિસ્તાન બંને ટીમો તેમની ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચ જીતીને સેમી-ફાઈનલમાં સ્થાન મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
લાઇવ ક્યાં જોઈ શકાશે ?
ભારતમાં એશિયન ગેમ્સ 2026નું જીવંત પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર કરવામાં આવી રહ્યું છે. ક્રિકેટ ચાહકો સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર ટીમ ઈન્ડિયાની એશિયન ગેમ્સની મેચો લાઈવ જોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત તમે SonyLIV એપ અને વેબસાઇટ પર મેચોનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પણ માણી શકે છે.
એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વૈભવ સૂર્યવંશી, યશ ઠાકુર, વિપ્રજ નિગમ.