સુપર-8માં ટીમ ઈન્ડિયા ફ્લોપ... દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મળી કરારી હાર, 17 મેંચ બાદ ICC ટૂર્નામેન્ટમાં મળી હાર
India vs South Africa: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર-8 મેચમાં રવિવારે ભારતનો સામનો દક્ષિણ આફ્રિકા સાથે થયો હતો. આ મેચમાં મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને 76 રનના મોટા માર્જિનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ હારથી ટીમ ઈન્ડિયાના નેટ રન રેટ પર પણ ખરાબ અસર પડી છે.
Trending Photos
India vs South Africa: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર-8 મેચમાં રવિવારે ભારતનો સામનો દક્ષિણ આફ્રિકા સાથે થયો હતો. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને 76 રનના મોટા માર્જિનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ હારને કારણે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની ભારતની આશાઓને પણ મોટો ઝટકો પડ્યો છે કારણ કે આ હારથી ટીમ ઈન્ડિયાના નેટ રન રેટ પર ખરાબ અસર પડી છે.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સુપર-8ની મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતને 76 રને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની આ પ્રથમ હાર છે. આ સાથે જ ICC ટૂર્નામેન્ટમાં છેલ્લા 17 મેચોથી ચાલી આવતો વિજયી સિલસિલો પણ અટકી ગયો છે.
આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. આફ્રિકન ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 7 વિકેટ ગુમાવીને 187 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ભારતીય ટીમ 18.5 ઓવરમાં 111 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. રનની દ્રષ્ટિએ T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની આ સૌથી મોટી હાર છે.
ડેવિડ મિલર અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસની શાનદાર બેટિંગ
દક્ષિણ આફ્રિકાની શરૂઆત આ મેચમાં સારી રહી ન હતી. તેમના ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનોમાં એડન માર્કરામે 4, ક્વિન્ટન ડી કોકે 6 અને રેયાન રિકેલટને 7 રન બનાવ્યા હતા. ત્રણ વિકેટ વહેલી પડ્યા બાદ ચોથી વિકેટ માટે ડેવિડ મિલર અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ વચ્ચે 50 બોલમાં 97 રનની પાર્ટનરશિપ થઈ હતી.
બ્રેવિસે 29 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં તેમણે ત્રણ ચોગ્ગા અને ત્રણ સિક્સર ફટકાર્યા હતા. બીજી તરફ ડેવિડ મિલરે 35 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં સાત ચોગ્ગા અને ત્રણ સિક્સર ફટકાર્યા હતા. આ સિવાય ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સે 24 બોલમાં અણનમ 44 રન બનાવ્યા હતા. બાકીના આફ્રિકન બેટ્સમેનો ડબલ ડિજિટના સ્કોર સુધી પણ પહોંચી શક્યા નહોતા. ભારત તરફથી બોલિંગમાં જસપ્રીત બુમરાહે સૌથી વધુ 3 વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે અર્શદીપ સિંહે 2 વિકેટ લીધી હતી.
ભારતના ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનો રહ્યા ફ્લોપ
રન ચેઝમાં ભારતની શરૂઆત બિલકુલ સારી રહી ન હતી. ઈશાન કિશન આ મેચમાં ખાતું ખોલાવ્યા વગર જ પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. અભિષેક શર્મા જે અગાઉની ત્રણ મેચમાં શૂન્ય પર આઉટ થયો હતો, તેણે આ મેચમાં 12 બોલમાં 15 રન બનાવ્યા હતા. તિલક વર્માએ આ મુકાબલામાં 2 બોલમાં માત્ર 1 રન બનાવ્યો હતો.
કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પણ ધીમી બેટિંગ કરી 22 બોલમાં 18 રન બનાવ્યા હતા. વોશિંગ્ટન સુંદરે 11 અને હાર્દિક પંડ્યાએ 18 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. ભારતીય બેટ્સમેનોએ આ મેચમાં ફ્લોપ રહ્યા. ભારત તરફથી સૌથી વધુ રન શિવમ દુબેએ (37 બોલમાં 42 રન) બનાવ્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી બોલિંગમાં માર્કો જેન્સેને 4 અને કેશવ મહારાજે 3 વિકેટ ઝડપી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે