IND vs NZ : વનડે સિરીઝ માટે બદલાઈ જશે ભારતીય ટીમનો કેપ્ટન, આ ખેલાડીની થશે વાપસી
India vs New Zealand ODI series 2026 : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી માટે કેપ્ટનશીપમાં ફેરફાર થશે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા આગામી શ્રેણી માટે કેપ્ટનશીપમાં ફેરફાર કરશે.
India vs New Zealand ODI series 2026 : દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણી બાદ ભારતીય ટીમ 22 દિવસના વિરામ પર છે, પરંતુ ODI કેપ્ટન શુભમન ગિલ, પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને અન્ય ખેલાડીઓ વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમી રહ્યા છે. ભારતીય ટીમ 11 જાન્યુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી સાથે તેના 2026 અભિયાનની શરૂઆત કરશે.
ભારતીય ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેની છેલ્લી ODI શ્રેણી રમી હતી. કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને વાઈસ કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરની ગેરહાજરીમાં, યશસ્વી જયસ્વાલ અને ઋતુરાજ ગાયકવાડને રમવાની તક આપવામાં આવી હતી. કેએલ રાહુલે કેપ્ટનશીપ કરી હતી.
યશસ્વી અને ઋતુરાજ ટીમમાં રહેશે
શુભમન ગિલ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. આનાથી કેપ્ટનશીપમાં ફેરફાર થવાની સંભાવના છે. જોકે, શ્રેયસની વાપસી અશક્ય છે. તેથી યશસ્વી અને રુતુરાજ બંને ટીમમાં રહેશે. યશસ્વી પહેલાથી જ રિઝર્વ ઓપનર તરીકે ટીમમાં હતો. દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણી માટે બેટ્સમેન તરીકે પસંદ કરાયેલા ધ્રુવ જુરેલને પડતો મૂકવામાં આવશે, કારણ કે રિષભ પંત બીજા વિકેટકીપર તરીકે ટીમમાં હશે.
વોશિંગ્ટન સુંદર અને અક્ષર પટેલને તક મળશે
તિલક વર્મા પણ ટીમમાં રહેશે. T20 વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને હાર્દિક પંડ્યા અને જસપ્રીત બુમરાહને ODI ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવશે નહીં. વોશિંગ્ટન સુંદર અને અક્ષર પટેલમાંથી એકની પસંદગી કરવામાં આવશે. રવિન્દ્ર જાડેજા અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને પણ તક મળી શકે છે. ફાસ્ટ બોલિંગની વાત કરીએ તો, મોહમ્મદ સિરાજ પરત ફરી શકે છે. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને આકાશદીપને પણ તક મળી શકે છે. T20 વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને વર્કલોડ મેનેજમેન્ટને કારણે અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણાને આરામ આપવામાં આવી શકે છે. કુલદીપ યાદવને સ્પિનર તરીકે પસંદ કરવામાં આવી શકે છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), રિષભ પંત (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અર્શદીપ સિંહ, ઋતુરાજ ગાયકવાડ, યશસ્વી જયસ્વાલ, તિલક વર્મા, વોશિંગ્ટન સુંદર/અક્ષર પટેલ.
