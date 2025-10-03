Prev
18 વર્ષમાં પહેલીવાર થયું આવું, આ ત્રિપુટીના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાએ બનાવ્યો અનોખો રેકોર્ડ

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:34 PM IST

Team India Unique Record : ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે રમાઈ રહેલ ટેસ્ટ મેચનો બીજો દિવસ ટીમ ઇન્ડિયાના નામે રહ્યો છે. 2 મેચની ટેસ્ટ સિરીઝમાં ટીમ ઇન્ડિયાનો દબદબો સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યો છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝને પ્રથમ ઇનિંગમાં 162 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યા બાદ ટીમ ઇન્ડિયાએ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયાએ બીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં બોર્ડ પર 448-5 રન બનાવી લીધા છે. ભારત તરફથી ત્રણ બેટ્સમેનોએ સદી ફટકારી છે. આ વર્ષે આ ત્રીજી વખત છે, જ્યારે ત્રણ ભારતીય બેટ્સમેનોએ એક જ ઇનિંગમાં સદી ફટકારી છે. આ સાથે ટીમ ઇન્ડિયાએ વધુ એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

ચોથી વખત ભારતે મેળવી આ સિદ્ધિ
ઇતિહાસમાં આ ચોથી વખત છે, જ્યારે ત્રણ ભારતીય બેટ્સમેનોએ એક કેલેન્ડર વર્ષમાં ત્રણ વખત ટેસ્ટ ઇનિંગમાં સદી ફટકારી હોય. નોંધનીય છે કે, પહેલી વખત આવું વર્ષ 1979માં થયું હતું. બીજી વખત 1986માં થયું. ત્યારબાદ ફરી 2007માં આવું જોવા મળ્યું હતું. હવે 18 વર્ષ પછી આ પહેલી વાર છે, જ્યારે ત્રણ બેટ્સમેનોએ એક કેલેન્ડર વર્ષમાં ત્રણ વખત ટેસ્ટ ઇનિંગમાં સદી ફટકારી છે.

ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ થઈ હતી શરૂઆત
ઇંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ દરમિયાન ભારતીય ટીમે 2025માં પહેલી વાર આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. લીડ્સ ટેસ્ટ મેચમાં યશસ્વી જયસ્વાલ, શુભમન ગિલ અને ઋષભ પંતે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ શુભમન ગિલ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ માન્ચેસ્ટર ટેસ્ટ મેચમાં સદી ફટકારી હતી. હવે, કેએલ રાહુલ, ધ્રુવ જુરેલ અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ આ કારનામું કર્યું છે. આ એક જ વર્ષમાં ત્રીજી વખત છે, જ્યારે ત્રણ ભારતીય બેટ્સમેનોએ એક જ ઇનિંગમાં સદી ફટકારી છે.

બીજો દિવસ ભારતની તરફેણમાં
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ચાલી રહેલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતાનો દબદબો બનાવી રાખ્યો છે. પહેલા દિવસે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યા બાદ બીજો દિવસ સંપૂર્ણપણે તેમનો રહ્યો. ભારતીય ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પર 286 રનની લીડ મેળવી લીધી છે. મેચ સંપૂર્ણપણે ટીમ ઈન્ડિયાના કંટ્રોલમાં છે. જીતથી ભારત સિરીઝમાં 1-0થી આગળ થઈ જશે. ટીમ ઈન્ડિયા T20થી લઈ ટેસ્ટ મેચમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે.

