સાઉથ આફ્રિકા ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મળી ખુશખબર, મેદાન પર પાછો ફર્યો મેચ વિનર ખેલાડી

India vs South Africa: ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે 2 મેચની ટેસ્ટ સિરીઝનો પહેલો મુકાબલો 14 નવેમ્બરથી રમાશે, જ્યારે બીજો મુકાબલો 22 નવેમ્બરે રમાવાનો છે. આ સિરીઝ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ગુડ ન્યૂઝ આવી છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો સૌથી મોટો મેચ વિનર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ મેદાન પર પાછો ફર્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:14 PM IST

India vs South Africa: ભારત A અને સાઉથ આફ્રિકા A વચ્ચે બીજી અનઓફિશિયલ ટેસ્ટ મેચ 6 નવેમ્બરથી રમાઈ રહી છે. ભારતીય ટીમ તરફથી સૌની નજર ઋષભ પંત પર હતી, જે ઇન્ડિયા Aની કમાન સંભાળી રહ્યા હતા. પંત પોતાની બીજી ઇનિંગ્સ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થઈને મેદાનની બહાર જતા રહ્યા હતા. તેમને 3 વખત અલગ-અલગ જગ્યાએ ઈજા થઈ. પરંતુ છેલ્લી ઈજા થોડી વધુ તકલીફ આપનારી હતી. આવામાં પંતને મેદાન છોડવું પડ્યું હતું. જોકે, તેના થોડા સમય પછી જ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ગુડ ન્યૂઝ આવી.

ટીમ ઈન્ડિયા માટે આવી ગુડ ન્યૂઝ
અનઓફિશિયલ સિરીઝ બાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ સાઉથ આફ્રિકા સામે 2 મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ રમવાની છે. આવામાં પંતનું ફિટ થવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જોકે, સાઉથ આફ્રિકા A સામે તે ઈજાગ્રસ્ત થઈને મેદાનની બહાર ગયા હતા. ત્યારબાદ તેમણે મેદાનમાં ધમાકેદાર વાપસી કરી અને અર્ધશતક ફટકાર્યું. સાઉથ આફ્રિકા ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા પંત એકવાર ફરી મેદાન પર પાછા ફર્યા છે. આ ભારતીય ટીમ માટે સારા સમાચાર છે.

ત્રણ વખત ઈજા થઈ
પંતને પહેલીવાર માથા પર ઈજા થઈ, જ્યારે તે રિવર્સ સ્વીપ શોટ રમવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ પુલ કરવાનો પ્રયાસ કરતા પંતના હાથમાં ઈજા થઈ, જ્યારે છેલ્લીવાર તેમના પેટમાં ઈજા થઈ, જેના પછી તેમને મેદાનની બહાર જવું પડ્યું. પંત જ્યારે મેદાનની બહાર ગયા હતા, ત્યારે તે 22 બોલમાં 17 રન બનાવીને રમી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ પંતે મેદાન પર વાપસી કરી અને 54 બોલમાં 65 રન બનાવી દીધા. પોતાની ઇનિંગ્સ દરમિયાન તેમણે 5 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા.

મજબૂત સ્થિતિમાં ભારતીય ટીમ
ભારતીય ટીમે પહેલી ઇનિંગ્સમાં 77.1 ઓવરમાં 255 રન બનાવ્યા હતા, જેના જવાબમાં સાઉથ આફ્રિકા 221 રન પર સમેટાઈ ગઈ હતી. હાલમાં ભારતીય ટીમ 89.2 ઓવરમાં 382/7 રન બનાવી ચૂકી છે. બીજી ઇનિંગ્સમાં ધ્રુવ જુરેલે શતકીય ઇનિંગ્સ રમી, જ્યારે હર્ષ દુબેએ પણ 84 રન બનાવ્યા. ભારતીય ટીમ 416 રનની લીડ જાળવી રહી છે.
 

