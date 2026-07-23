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શ્રેયસની કેપ્ટનશીપમાં ટીમ ઈન્ડિયાને મળી પહેલી જીત, ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 7 વિકેટેથી હરાવ્યું; વૈભવ સૂર્યવંશીની તોફાની ફિફ્ટી

IND vs ZIM: ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને પહેલી T20 મેચમાં 7 વિકેટે હરાવીને ત્રણ મેચોની સિરીઝમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. આ સાથે જ ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટનશીપમાં પહેલીવાર જીતનો સ્વાદ ચાખ્યો છે. આ પહેલાં ભારતને સતત 6 T20I મેચોમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 23, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:38 PM IST
શ્રેયસની કેપ્ટનશીપમાં ટીમ ઈન્ડિયાને મળી પહેલી જીત, ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 7 વિકેટેથી હરાવ્યું; વૈભવ સૂર્યવંશીની તોફાની ફિફ્ટી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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