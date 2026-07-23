/શ્રેયસની કેપ્ટનશીપમાં ટીમ ઈન્ડિયાને મળી પહેલી જીત, ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 7 વિકેટેથી હરાવ્યું; વૈભવ સૂર્યવંશીની તોફાની ફિફ્ટી

IND vs ZIM: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે 3 મેચોની T-20 સિરીઝ રમાઈ રહી છે. સિરીઝનો પહેલો મેચ 23 જુલાઈએ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં રમાયો હતો. ભારતીય બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ઝિમ્બાબ્વેને મોટો સ્કોર બનાવતા રોકી દીધું. ઝિમ્બાબ્વે તરફથી કોઈપણ બેટ્સમેન ખાસ પ્રદર્શન કરી શક્યો નહીં. ભારત તરફથી વૈભવ સૂર્યવંશીએ બેટિંગમાં પોતાનો દમ દેખાડ્યો અને તોફાની અર્ધસદી ફટકારીને ભારતને જીત અપાવી દીધી. ભારતે 7 વિકેટે મેચ જીતીને સિરીઝમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે.
ઝિમ્બાબ્વેએ બનાવ્યા હતા 125 રન
20 ઓવરમાં ઝિમ્બાબ્વેએ 7 વિકેટના નુકસાને 125 રન બનાવ્યા હતા. ઓપનિંગ બેટ્સમેન બ્રાયન બેનેટ ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો હતો. આ ઉપરાંત બેન કરને 8 બોલમાં 10 રનની ઈનિંગ રમી હતી. કેપ્ટન સિકંદર રઝા પણ આ મેચમાં ફ્લોપ રહ્યો અને 10 બોલમાં માત્ર 4 રન બનાવીને પેવેલિયન તરફ પરત ફર્યો હતો. આ સિવાય રિયાન બર્લે 35 બોલમાં 26 રનની ઈનિંગ રમી, જ્યારે વેસ્લી માધેવેરેએ 34 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા હતા. અંતમાં તાદીવાનાશે મારુમાનીએ અણનમ રહીને 20 બોલમાં 27 રન બનાવ્યા હતા.
ભારત તરફથી મયંક યાદવ અને પ્રિન્સ યાદવને 2-2 સફળતા મળી હતી. આ સિવાય શિવમ દુબે અને રવિ બિશ્નોઈએ 1-1 વિકેટ ઝડપી હતી.
ઝિમ્બાબ્વેમાં સૂર્યવંશીનું તોફાન
તેના જવાબમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 13.2 ઓવરમાં સરળતાથી ટાર્ગેટ પ્રાપ્ત કરી લીધો હતો. 126 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઊતરેલી ભારતીય ટીમને સારી શરૂઆત મળી નહોતી. અભિષેક શર્મા 8 બોલમાં 1 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. પરંતુ વૈભવ સૂર્યવંશીએ 263.16ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રમતા 4 ચોગ્ગા અને 4 સિક્સરની મદદથી 19 બોલમાં 50 રનની ધમાકેદાર ઈનિંગ રમી હતી. કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર 28 રન અને તિલક વર્મા 6 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા. ઈશાન કિશન 35 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.