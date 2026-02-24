Prev
ચાલુ બસે જ અભિષેકનો વારો પાડી દીધો, ચેન્નાઈ પહોંચતા જ ગંભીરનું રૌદ્ર રૂપ વાયરલ

Team India : દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર બાદ ચેન્નાઈ પહોંચેલી ભારતીય ટીમની બસમાં કોચ ગૌતમ ગંભીર અને અભિષેક શર્મા વચ્ચે થયેલી ગંભીર વાતચીતનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. ચાહકો ગંભીરની સમજાવવાની રીત પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે, જ્યારે અભિષેકનું સતત ખરાબ ફોર્મ ભારત માટે ચિંતાનો વિષય છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:49 PM IST
  • અભિષેક શર્મા હાલ ખરાબ ફોર્મમાં છે
  • તે હજુ સુધી T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાનો જાદુ બતાવી શક્યો નથી
  • આ દરમિયાન ગંભીર-અભિષેકનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે

Team India : વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણીતો અભિષેક શર્મા હજુ સુધી T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પોતાનો જાદુ બતાવી શક્યો નથી. તે ખરાબ ફોર્મ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. અભિષેક ચાર મેચમાં ફક્ત 15 રન બનાવી શક્યો છે, જેમાં તે સતત ત્રણ વખત શૂન્ય પર પેવેલિયન પાછો ફર્યો હતો. 

અમદાવાદમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 76 રનથી હાર્યા બાદ ભારતે ચેન્નાઈમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે તેની આગામી સુપર-8 મેચ રમવાની છે. અભિષેક હવે ઝિમ્બાબ્વે મેચમાં પોતાનું ફોર્મ પાછું મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારતીય ટીમ સોમવારે ચેન્નાઈ પહોંચી હતી. ચેન્નાઈ પહોંચ્યા પછી ગૌતમ ગંભીરે ટીમ બસમાં જ અભિષેકનો વારો પાડી દીધો હતો, જેનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

સોમવારે ઝિમ્બાબ્વે સામેની કરો યા મરો મેચ માટે ભારતીય ટીમ ચેન્નાઈ પહોંચી ત્યારે, એરપોર્ટની બહાર પાર્ક કરેલી ટીમ બસની અંદર કેમેરામાં એક દ્રશ્ય કેદ થયું. વીડિયોમાં કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ખરાબ ફોર્મ સાથે સંઘર્ષ કરી રહેલા અભિષેક શર્મા ડ્રાઇવરની પાછળની સીટ પર બેઠા દેખાય છે. ગંભીર અભિષેકને આક્રમક અને ગંભીર અંદાજમાં કંઈક સમજાવતો જોવા મળે છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને ચાહકો તેના પર વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે.

 

— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) February 23, 2026

ગંભીરની આ રીત પર સવાલો ઉભા થયા

ગંભીરની અભિષેક શર્મા સાથેની ઉગ્ર વાતચીતથી એક નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. કેટલાક ટીકાકારો માને છે કે કોચે કેમેરા સામે આવો શો કરવાને બદલે બંધ રૂમમાં વાત કરવી જોઈએ. વાયરલ વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપતા એક યુઝરે લખ્યું, "ગૌતમ સર, કેમેરા સામે આ શો બંધ કરો. તમારે રોહિત શર્મા પાસેથી શીખવું જોઈતું હતું કે ખેલાડી સાથે કેવી રીતે વાત કરવી, તેમનો આત્મવિશ્વાસ કેવી રીતે વધારવો અને તેમાંથી શ્રેષ્ઠ કેવી રીતે મેળવવું."

અભિષેક શર્માનો સતત ફ્લોપ શો

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 188 રનના વિશાળ ટાર્ગેટનો પીછો કરતા અભિષેક શર્માએ સારી શરૂઆતની આશા જગાવી હતી, પરંતુ તે માત્ર 15 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. ટુર્નામેન્ટમાં તેનું નબળું પ્રદર્શન ચાલુ રહ્યું છે, જેના કારણે ભારતના ટોપ ઓર્ડર પર નોંધપાત્ર દબાણ આવ્યું છે. ટીમ મેનેજમેન્ટે સતત તેના પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે, પરંતુ અભિષેક અત્યાર સુધી અપેક્ષાઓ પર ખરો ઉતરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે.

ઝિમ્બાબ્વે સામે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ

ભારત હવે 26 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે ઝિમ્બાબ્વેનો સામનો કરશે. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાની દાવેદારી જાળવી રાખવા માટે ભારતે આ મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવી પડશે. એવું લાગે છે કે આ મેચમાં ટોપ ઓર્ડરમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે ગંભીરના ક્લાસની અસર અભિષેકની બેટિંગમાં જોવા મળશે કે પછી તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવશે.

