/હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરની નોકરી ખતરામાં! બગડી રહ્યો છે ડ્રેસિંગ રૂમનો માહોલ

ગૌતમ ગંભીરના હેડ કોચ બન્યા બાદ ભારતે ટી20 વિશ્વકપ 2026 અને 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ભલે જીતી હોય પરંતુ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં તેનું પ્રદર્શન સારૂ રહ્યું નથી. તાજેતરમાં આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે સિરીઝ હાર્યા બાદ ગંભીર ફરી નિશાના પર આવી ગયો છે.
આંકડા સ્પષ્ટ કરે છે કે ગંભીરનો કાર્યકાળ ખુબ વધુ સફળ રહ્યો નથી. એક મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર બોર્ડના કેટલાક અધિકારીઓ અને ડ્રેસિંગ રૂમમાંથી કેટલાક ટીમના સભ્યોએ ગંભીરની કોચિંગ પદ્ધતિ પર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. જે સમર્થન એક વર્ષ પહેલા ગંભીરને મળી રહ્યું હતું, તે હવે ઘટી રહ્યું છે.
ટીમ પર ફોડે છે હારનું ઠીકરૂં
ગૌતમ ગંભીર પોતાના અંદાજમાં સવાલોના જવાબ આપે છે. પરંતુ હવે તેના માટે સમસ્યા વધવા લાગી છે. રિપોર્ટ અનુસાર બીસીસીઆઈની અંદર કેટલાક અધિકારીઓનું માનવું છે કે ગંભીર હંમેશા હારનું ઠીકરૂં ખેલાડીઓ, સપોર્ટ સ્ટાફ અને SOE પર ફોડે છે. ગંભીર ક્યારેય ટીમ મેનેજમેન્ટની ભૂલ જણાવતો નથી.
કોઈ ખેલાડીએ સામે આવી વાંધો વ્યક્ત કર્યો નથી, પરંતુ કેટલાક સીનિયર ખેલાડીઓએ ગંભીરની કોચિંગ પદ્ધતિને લઈને બોર્ડના સભ્યો સામે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ગંભીરની નીતિઓને કારણે ડ્રેસિંગ રૂમમાં મતભેદના સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે.
ગંભીરના કાર્યકાળમાં ભારતીય ટેસ્ટ ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ઘરેલું સિરીઝમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ટેસ્ટ સિરીઝમાં પણ પરાજયનો સામનો કર્યો હતો. તે સમયે પણ ગંભીરે ટીમ મેનેજમેન્ટ પર કોઈ આંચ આવવા દીધી નહોતી.
BCCI એ આપી હતી છૂટ
જ્યારે વર્ષ 2024મા ગૌતમ ગંભીર હેડ કોચ બન્યો ત્યારે બીસીસીઆઈએ પોતાની પસંદના સપોર્ટ સ્ટાફની પસંદગી કરવાની છૂટ આપી હતી. અભિષેક નાયર આવ્યો, રાયન ટેન ડોઇશે અને મોર્ને મોર્કલ સપોર્ટ સ્ટાફમાં સામેલ થા. હવે અભિષેક અને રાયન ટીમમાંથી વિદાય લઈ ચૂક્યાં છે. બોર્ડની અંદર કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે ગંભીર આ ખુલ્લી છૂટનો સારો ફાયદો ઉઠાવી શક્યો નહીં.
હવે શ્રીલંકા સામે સિરીઝમાં પરીક્ષા
ગૌતમ ગંભીરના કોચ બન્યા બાદ ભારતે 7 ટેસ્ટ સિરીઝ રમી છે, જેમાં તેને બાંગ્લાદેશ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને અફઘાનિસ્તાન સામે જીત મળી છે. આ ત્રણેય ટીમ ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ટોપ-7 મા પણ આવતી નથી. આ દરમિયાન ભારતને ન્યૂઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને આફ્રિકા સામે હાર મળી છે. જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ સામે શ્રેણી ડ્રો રહી હતી.
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ટીમ ઈન્ડિયાના સભ્યોનો હવે ગંભીર પર અતૂટ વિશ્વાસ ઓછો થવા લાગ્યો છે. ભારતે આગામી સિરીઝ શ્રીલંકામાં રમવાની છે, જેની શરૂઆત 15 ઓગસ્ટથી થશે. આ સિરીઝના પરિણામ પરથી ગંભીરનું ભવિષ્ય નક્કી થઈ શકે છે.