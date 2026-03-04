સેમીફાઈનલની પિચ જોઈ ગૌતમ ગંભીર લાલધૂમ, ક્યુરેટરથી થયો નારાજ, જાણો વિવાદનું અસલી કારણ

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsસેમીફાઈનલની પિચ જોઈ ગૌતમ ગંભીર લાલધૂમ, ક્યુરેટરથી થયો નારાજ, જાણો વિવાદનું અસલી કારણ

T20 World Cup 2026: ટી20 વિશ્વકપમાં હવે માત્ર ત્રણ મેચ રમાવાની બાકી છે. આજે આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે કોલકત્તામાં પ્રથમ સેમીફાઈનલ રમાશે. જ્યારે ભારત ગુરૂવારે ઈંગ્લેન્ડ સામે વાનખેડેમાં રમવા ઉતરશે. આ પહેલા વાનખેડેની પિચને લઈને ગંભીર નાખુશ જોવા મળી રહ્યો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 04, 2026, 04:55 PM IST
  • મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાશે ભારત-ઈંગ્લેન્ડ સેમીફાઈનલ
  • મેચ પહેલા વાનખેડેની પિચ જોઈ નાખુશ જોવા મળ્યો ગૌતમ ગંભીર
  • સેમીફાઈનલ મેચ પહેલા વાયરલ થઈ પિચની તસવીર

IND vs ENG: ક્રિકેટમાં પિચની મહત્વની ભૂમિકા હોય છે. આ કારણે કોઈ મહત્વની મેચ પહેલા પિચ ચર્ચામાં આવે છે. હવે 2026 ટી20 વિશ્વકપની બીજી સેમીફાઈનલ મુંબઈના વાનખેડેમાં રમાવાની છે. ભારત અને ઈંગ્લેન્ડની આ મેચ પહેલા વાનખેડેની પિચ ચર્ચામાં છે. ગુરૂવાર, 5 માર્ચે મુંબઈમાં ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે સેમીફાઈનલ મેચ રમાશે. આ પિચની પ્રથમ ઝલક સામે આવી છે, જે વિવાદનું અસલી કારણ છે.

મુંબઈના વાનખેડેની પિચ પર લીલું ઘાસ જોવા મળી રહ્યું છે. પિચને જોઈને સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે કે ફાસ્ટ બોલરોને તેનાથી ખુબ મદદ મળશે. જો આ પિચ પર ભારત અને ઈંગ્લેન્ડની સેમીફાઈનલ રમાઈ તો બોલરો હાવી રહી શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પર જે તસવીર વાયરલ છે, તેમાં ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર પિચ ક્યુરેટરથી નાખુશ જોવા મળી રહ્યાં છે.

- Indian coach is looking furious with the pitch for Semifinal match of England vs India.

- Phil Salt and Jos Buttler mostly play cricket on these types of pitch. pic.twitter.com/tWoCN3Z8cJ

— Anant (@ImAnant_45) March 4, 2026

ભારતીય ટીમે મંગળવારે વાનખેડેમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન ગૌતમ ગંભીર પર ટીમની સાથે હાજર હતો. ગંભીરે આ દરમિયાન પિચ ક્યુરેટર સાથે મુલાકાત કરી હતી. તેમાં રસપ્રદ વાત છે કે તે ખુબ નાખુશ જોવા મળ્યો હતો. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તેનું કારણ વાનખેડેની પિચ છે.

ટીમ ઈન્ડિયા માટે પડકાર સાબિત થઈ શકે છે ઈંગ્લેન્ડ
ઈંગ્લેન્ડની ટીમ ભારત માટે મોટો પડકાર સાબિત થઈ શકે છે. વાનખેડેની પિચ બેટરોને અનુકુળ રહે છે. પરંતુ જો પિચ પર લીલું ઘાસ રહે છે તો બોલરેને પણ મદદ મળી શકે છે. ઈંગ્લેન્ડની ટીમમાં ઘણા દમદાર ખેલાડી છે અને આઈપીએલમાં તે લાંબા સમયથી અહીં રમે છે. તેવામાં સ્થિતિને સારી રીતે જામે છે. આ કારણ છે કે ઈંગ્લેન્ડની ટીમ ભારત માટે મોટો પડકાર સાબિત થઈ શકે છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

t20 world cup 2026cricket World Cup

