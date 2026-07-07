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ઇંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝ બાદ બદલાઈ જશે ટીમ ઇન્ડિયાના હેડ કોચ ! આ ખેલાડીને મળી શકે છે જવાબદારી

Team India Head Coach : ટીમ ઈન્ડિયા આયર્લેન્ડ સામે 0-2થી શ્રેણી હારી ગઈ હતી અને ઈંગ્લેન્ડ સામે પણ તેનું પ્રદર્શન અત્યાર સુધી ખરાબ રહ્યું છે. આ વચ્ચે એક આશ્ચર્યજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પર ટીમ સાથે નહીં હોય.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 07, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:05 PM IST
ઇંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝ બાદ બદલાઈ જશે ટીમ ઇન્ડિયાના હેડ કોચ ! આ ખેલાડીને મળી શકે છે જવાબદારી
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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