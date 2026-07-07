/ઇંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝ બાદ બદલાઈ જશે ટીમ ઇન્ડિયાના હેડ કોચ ! આ ખેલાડીને મળી શકે છે જવાબદારી

Team India Head Coach : ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યા પછી ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું નથી. આયર્લેન્ડ સામે શ્રેણીમાં શરમજનક હારનો સામનો કર્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયા ઈંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં બે મેચ પછી 0-1થી પાછળ છે. પરિણામે હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર ભારે દબાણ હેઠળ હોય તેવું લાગે છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ટીમ ઈન્ડિયાને ઝિમ્બાબ્વે સામેની શ્રેણી માટે નવા હેડ કોચ મળી શકે છે, જેમાં કોઈ સ્ટાર ખેલાડી આ ભૂમિકા નિભાવી શકે છે.
ટીમ ઈન્ડિયાને મળી શકે છે નવા હેડ કોચ
સ્પોર્ટ સ્ટારના રિપોર્ટ અનુસાર, ગૌતમ ગંભીર ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ નહીં હોય. સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના પ્રમુખ VVS લક્ષ્મણ હેડ કોચની ભૂમિકા નિભાવી શકે છે. સુનિલ જોશી બોલિંગ કોચ તરીકે સેટઅપમાં જોડાઈ શકે છે, જ્યારે હૃષિકેશ કાનિટકર બેટિંગ કોચની ભૂમિકા નિભાવી શકે છે.
આ કોચિંગ સ્ટાફ ફક્ત ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે જ નહીં, પરંતુ 2026 એશિયન ગેમ્સ માટે પણ ટીમ ઈન્ડિયા સાથે કામ કરી શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વીવીએસ લક્ષ્મણ અગાઉ ઘણી વખત ટીમ ઈન્ડિયાના વચગાળાના હેડ કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. રાહુલ દ્રવિડના કાર્યકાળ દરમિયાન જ્યારે પણ બે અલગ અલગ ભારતીય ટીમો એકસાથે રમતી હતી, ત્યારે લક્ષ્મણને એક ટીમના કોચિંગની જવાબદારી સોંપવામાં આવતી હતી.
@bcci updateDue to India's packed calendar, CoE head VVS Laxman will go as Head Coach to India's tours of Zimbabwe & Asian Games in Japan. Gautam Gambhir and Laxman will thus divide the coaching duties as The Asian Games overlap with the early part of WI' tour of India
— Gaurav Gupta (@toi_gauravG) July 7, 2026
ગૌતમ ગંભીરની કોચિંગ કારકિર્દી સમાપ્ત ?
આ અહેવાલો પછી દરેક વ્યક્તિના મનમાં સવાલ છે કે શું ગૌતમ ગંભીરની કોચિંગ કારકિર્દી સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, જવાબ ના છે. હકીકતમાં ટીમ ઈન્ડિયા સતત બે શ્રેણી રમી રહી છે. ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી પછી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીની તૈયારીઓ શરૂ કરશે. પરિણામે ગૌતમ ગંભીર આ મુખ્ય શ્રેણીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા જોવા મળશે. તેઓ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 સુધી ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ તરીકે જોવા મળી શકે છે.