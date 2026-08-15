/15મી ઓગસ્ટે મેદાનમાં ઉતરતા જ ભારતીય ટીમે રચ્યો ઈતિહાસ, આ રેકોર્ડ બનાવનાર વિશ્વનો ત્રીજો દેશ બન્યો

India vs Sri Lanka 1st Test : ભારત આજે તેનો 80મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવી રહ્યો છે અને આ ઐતિહાસિક દિવસે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં શ્રીલંકાના ગાલેમાં ટેસ્ટ મેચ રમી રહી છે. ભારતની આ 600મી ટેસ્ટ મેચ છે. યોગાનુયોગ ભારત માટે આ ઐતિહાસિક 600મી ટેસ્ટ મેચ એ દિવસે રમાઈ રહી છે, જ્યારે દેશ આઝાદીના 80મા દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. ભારત 600 કે તેથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમનાર વિશ્વનો ત્રીજો દેશ બન્યો છે. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડના મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે.
ભારત પહેલાં ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા 600 કે તેથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી ચૂક્યા છે. ઈંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમ સૌથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ ધરાવે છે. ઈંગ્લેન્ડે માર્ચ 1877માં મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ઇતિહાસમાં પહેલી ટેસ્ટ મેચ રમીને ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આજ સુધી ઈંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમ 1097 ટેસ્ટ મેચ રમી ચૂકી છે.
ભારતની 600મી ટેસ્ટ મેચ
ઓસ્ટ્રેલિયાએ પણ માર્ચ 1877માં ઇંગ્લેન્ડ સામે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમીને શરૂઆત કરી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ તે મેચમાં ઇંગ્લેન્ડને 45 રનથી હરાવ્યું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમે અત્યાર સુધીમાં 883 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. ભારત ત્રીજા ક્રમે છે. ભારતે જૂન 1932માં ઇંગ્લેન્ડ સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે ભારતને 158 રનથી હરાવ્યું હતું. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે આજ સુધી 600 ટેસ્ટ મેચ રમી છે.
સૌથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમનાર ટીમો
A landmark Test match awaits in Galle 🏏#TeamIndia is all set to play their 6⃣0⃣0⃣th Test in Men's Cricket 👌👌
Hear what this special occasion means for them 👌👌
WATCH 🎥🔽 #SLvINDhttps://t.co/icGc1Zv8q6 pic.twitter.com/WeEdogyOzG
— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
કયા દેશે સૌથી વધુ ટેસ્ટ મેચ જીતી છે ?
600 ટેસ્ટ રમનાર પ્રથમ એશિયન દેશ
ભારત 600 ટેસ્ટ મેચ રમનાર પ્રથમ એશિયન દેશ બન્યો છે અને ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા પછી વિશ્વમાં ત્રીજો દેશ બન્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગાલેમાં શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાએ ગાલેમાં ત્રિરંગો ફરકાવીને દેશના 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. બીસીસીઆઈએ એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં ભારતીય ટીમના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ સાથે ટીમના અન્ય સભ્યો ધ્વજવંદન સમારોહમાં સામેલ થયા હતા.