ટીમ ઇન્ડિયા જાન્યુઆરી 2026માં રમશે 8 મેચ, જાણો આ મહિનાનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ જાન્યુઆરી 2026માં કુલ આઠ મેચ રમશે. જેમાં ત્રણ ODI અને પાંચ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે આ લેખમાં જાન્યુઆરી મહિનાનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાણીશું.
નવું વર્ષ આવી ગયું છે અને ટીમ ઈન્ડિયા ભૂતકાળને પાછળ છોડીને નવી શરૂઆત કરવા માટે તૈયાર છે. ભારતીય ટીમ વર્ષના પહેલા મહિનામાં જાન્યુઆરીમાં ઘણા પડકારોનો સામનો કરશે. ટીમ ઈન્ડિયા આ મહિને કુલ આઠ મેચ રમશે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં શરૂ થનારા ICC T20 વર્લ્ડ કપ માટે આ અંતિમ રિહર્સલ છે.
ભારત vs ન્યુઝીલેન્ડ ODI શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે
ટીમ ઈન્ડિયા 2026ની શરૂઆતમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમશે. બંને ટીમો પહેલા ODI શ્રેણી રમશે, ત્યારબાદ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની શ્રેણી રમશે. ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ 11 જાન્યુઆરીએ બરોડામાં રમાશે. શ્રેણીની બીજી મેચ 14 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં રમાશે. શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 18 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરમાં રમાશે.
આ શ્રેણી માટે ટીમ ઇન્ડિયાની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ એવી અપેક્ષા છે કે બીસીસીઆઈ પસંદગી સમિતિ શનિવાર અને રવિવાર વચ્ચે ટીમની જાહેરાત કરશે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પણ આ મેચમાં રમતા જોવા મળશે.
ભારત vs ન્યુઝીલેન્ડ ટી20 શ્રેણીનું શેડ્યૂલ
આ પછી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી શરૂ થશે. પહેલી મેચ 21 જાન્યુઆરીએ નાગપુરમાં રમાશે. બીજી મેચ 23 જાન્યુઆરીએ રાયપુરમાં રમાશે. શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 25 જાન્યુઆરીએ ગુવાહાટીમાં રમાશે. ચોથી મેચ 28 જાન્યુઆરીએ વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે. શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ મેચ 31 જાન્યુઆરીએ તિરુવનંતપુરમમાં રમાશે. આ સાથે જાન્યુઆરી મહિનો પૂરો થશે અને આ શ્રેણી પણ સમાપ્ત થશે.
ટીમ ઈન્ડિયા ફેબ્રુઆરીમાં T20 વર્લ્ડ કપમાં રમશે જેની પહેલી મેચ 7 તારીખે રમાશે. ત્યારબાદ ફેબ્રુઆરી મહિનો વધુ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે T20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆત દર્શાવે છે, જે માર્ચ સુધી ચાલશે. T20 વર્લ્ડ કપની પહેલી મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા પહેલા જ દિવસે મેદાનમાં જોવા મળશે, જેનો મુકાબલો મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં યુએસએ સામે થશે. ભારતીય ટીમ હાલમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે અને એવી અપેક્ષા છે કે ટીમ ઈન્ડિયા ફરી એકવાર આ ICC ટ્રોફી જીતીને ઇતિહાસ રચશે.
