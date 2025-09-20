ટીમ ઇન્ડિયાની જર્સીનો બદલાયો રંગ, ભારતીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર બન્યું આવું, જાણો કારણ
આપણે હંમેશા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને વાદળી જર્સીમાં જોતા આવ્યા છીએ, પરંતુ BCCIએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી ODI મેચ માટે જર્સીનો રંગ બદલ્યો છે. ભારતીય મહિલા ટીમની જર્સીનો રંગ બદલવામાં આવ્યો છે, ભારતીય ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં પહેલીવાર ટીમની જર્સીનો રંગ બદલવામાં આવ્યો છે.
આપણે હંમેશા મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને વાદળી જર્સીમાં જોતા આવ્યા છીએ, પરંતુ BCCIએ ભારતીય મહિલા ટીમની ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી ODI માટે જર્સીનો રંગ બદલીને એક ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે. સ્તન કેન્સર પ્રત્યે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. BCCIએ X પર આ જાહેરાત કરી.
ભારતીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર છે કે જર્સીનો રંગ સંપૂર્ણપણે બદલાયો છે. 2019ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ભારતે ઓરેન્જ જર્સી પહેરી હતી, પરંતુ તેનો આગળનો ભાગ બ્લુ હતો. આ વખતે જર્સીનો રંગ સંપૂર્ણપણે પિંક છે. જો કે, ફક્ત એક જ મેચ માટે જર્સીનો રંગ બદલાયો છે.
BCCI એ X પર આ જાહેરાત કરતા લખ્યું છે કે, "ટીમ ઈન્ડિયા આજે ત્રીજી ODIમાં સ્તન કેન્સર જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખાસ પિંક જર્સી પહેરશે."
𝙏𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨 𝙖 𝘿𝙤𝙩! #TeamIndia will be wearing special pink-coloured jerseys in the Third ODI today to promote Breast Cancer Awareness, in partnership with @SBILife 👏👏#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/qnJukLLxoh
— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2025
ભારત આવું કરનાર પહેલો દેશ નથી. ઓસ્ટ્રેલિયામાં દર વર્ષે, સિડનીમાં નવા વર્ષની ટેસ્ટ દરમિયાન વાર્ષિક સ્તન કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન યોજવામાં આવે છે, જેને 'પિંક ટેસ્ટ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (SCG) ખાતે આયોજિત આ મેચ જેન મેકગ્રા એટલે કે જાણીતા ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર ગ્લેન મેકગ્રાની સ્વર્ગસ્થ પત્નીના માનમાં પિંક રંગથી પ્રકાશિત થાય છે અને મેકગ્રા ફાઉન્ડેશન માટે ભંડોળ અને જાગૃતિ એકત્ર કરે છે.
આ ઇવેન્ટ ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્થાનિક કેલેન્ડરનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ગઈ છે, અને મેકગ્રા ફાઉન્ડેશન સાથેની તેની ભાગીદારી સ્તન કેન્સરથી પ્રભાવિત લોકોને મદદ કરે છે.
મેચની વાત કરીએ તો, આ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેનો નિર્ણાયક મેચ છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલી વનડે 8 વિકેટથી જીતી હતી. દરમિયાન, હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ બીજી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 108 રનથી હરાવીને શાનદાર વાપસી કરી હતી. આગામી વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારત આ શ્રેણીનો અંત જીત સાથે કરવા માંગશે.
