T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી કરાઈ લોન્ચ, રોહિત શર્મા અને તિલક વર્માએ બતાવી પહેલી ઝલક
Team India T20 World Cup 2026 Jersey: સાઉથ આફ્રિકા સામેની બીજી વનડે દરમિયાન ટીમ ઇન્ડિયાની T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની જર્સી લોન્ચ કરવામાં આવી. T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન થશે.
Team India T20 World Cup 2026 Jersey: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જર્સી લોન્ચ કરવામાં આવી છે. બુધવારે રાયપુરમાં ભારત વિરુદ્ધ સાઉથ આફ્રિકાની બીજી વનડેના ઇનિંગ્સ બ્રેક દરમિયાન આ જર્સીને લોન્ચ કરવામાં આવી છે. પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને યુવા બેટ્સમેન તિલક વર્માએ જર્સીની પહેલી ઝલક બતાવી છે. રોહિત આગામી T20 વર્લ્ડ કપના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે, જે ભારત અને શ્રીલંકાની યજમાનીમાં રમાશે.
નોંધનીય છે કે, રોહિત શર્માના નેતૃત્વમાં ભારતે 2024માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. તેમણે ટેસ્ટ અને T20 ઇન્ટરનેશનલમાંથી સંન્યાસ લઈ લીધો છે. રોહિત માત્ર વનડેમાં એક્ટિવ છે. તેઓ પહેલા એક્ટિવ ખેલાડી છે, જેને ICCએ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર જાહેર કર્યા છે.
🚨 Team India's T20I Jersey handed to brand ambassador Rohit Sharma. pic.twitter.com/cW7F97Ybzb
— Indian Cricket Team (@TeamIndia_in) December 3, 2025
7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે T20 વર્લ્ડ કપ
T20 વર્લ્ડ કપના દસમા સંસ્કરણની શરૂઆત 7 ફેબ્રુઆરીએ થશે, જ્યારે ફાઇનલ 8 માર્ચે રમાશે. કુલ 20 ટીમો પોતાનું નસીબ અજમાવશે. આ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન આઠ સ્થળો (ભારતમાં પાંચ અને શ્રીલંકામાં ત્રણ) પર કરવામાં આવશે. ટૂર્નામેન્ટમાં દિલ્હી, કોલકાતા, અમદાવાદ, ચેન્નઈ, મુંબઈ, કોલંબો અને કેન્ડીમાં 55 મેચો રમાશે.
ભારત ગ્રુપ-Aનો ભાગ છે, જેમાં કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન ઉપરાંત નેધરલેન્ડ્સ, નામીબિયા અને અમેરિકા પણ સામેલ છે. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI) અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) વચ્ચે થયેલા કરાર મુજબ પાકિસ્તાન તેની તમામ મેચો શ્રીલંકામાં રમશે.
આ દિવસે રમાશે ભારત અને પાકિસ્તાન હાઈ વોલ્ટેજ મેચ
વર્તમાન ચેમ્પિયન ભારત ટૂર્નામેન્ટમાં તેના અભિયાનની શરૂઆત 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં અમેરિકા સામે કરશે. ભારતીય ટીમ 12 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં નામીબિયા સામે ટકરાશે. આ પછી ભારત 15 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામે હાઈ વોલ્ટેજ મેચ રમશે. આ હાઈ-વોલ્ટેજ મેચ કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાશે. જ્યારે ભારત 18 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદમાં નેધરલેન્ડ સામે તેની છેલ્લી લીગ મેચ રમશે.
ટૂર્નામેન્ટનું ફોર્મેટ 2024માં યોજાયેલા અગાઉના T20 વર્લ્ડ કપ જેવું જ છે. 20 ટીમોને પાંચ-પાંચના ચાર ગ્રુપોમાં વહેંચવામાં આવી છે. ચારેય ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો સુપર-8 તબક્કામાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ ટીમો સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે અને છેલ્લે ફાઇનલ રમાશે.
