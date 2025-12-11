સૂર્યા-શુભમનનો ફ્લોપ શો યથાવત... બીજી T20 મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું સરેન્ડર, SAની જીતમાં ડિકોક બન્યો સ્ટાર
India vs South Africa 2nd T20I: સાઉથ આફ્રિકા સામેની 5 T20 મેચોની સિરીઝની બીજી મેચમાં ભારતને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ચંદીગઢના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં આફ્રિકાની ટીમે 51 રને જીત મેળવી છે.
India vs South Africa 2nd T20I Highlights: સાઉથ આફ્રિકા સામેની 5 T20 મેચની સિરીઝની બીજી મેચમાં ભારતને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ચંદીગઢના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં સાઉથ આફ્રિકાએ 51 રનથી જીત હાસિલ કરી છે. આ જીત સાથે જ આફ્રિકાની ટીમે સિરીઝમાં વાપસી કરી છે અને હવે બન્ને ટીમ 1-1ની બરાબરી પર આવી ગઈ છે. કટકમાં ભારત મંગળવારે પ્રથમ મેચમાં શાનદાર જીત હાસિલ કરી હતી. હવે ત્રીજી મેચ રવિવારે ધર્મશાલામાં રમાશે.
સૂર્યા-ગિલની ફ્લોપ શો યથાવત
સાઉથ આફ્રિકા તરફથી મળેલા 214 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ઇન્ડિયા 20 ઓવરમાં 19.1 ઓવરમાં માત્ર 162 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને વાઇસ-કેપ્ટન શુભમન ગિલ ફરી એકવાર ફેલ થયા છે. સૂર્યા આ વર્ષે એક પણ અડધી સદી ફટકારી શક્યા નથી અને આ મેચમાં 4 બોલમાં 5 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. ગિલની વાત કરીએ તો, વાઇસ-કેપ્ટન ખાતું ખોલાવ્યા વિના જ આઉટ થઈ ગયા. આ ઓપનર સતત 17મી ઇનિંગમાં અડધી સદી ફટકારી શક્યો નથી. ગિલે T20 ઇન્ટરનેશનલમાં છેલ્લી ફિફ્ટી 13 જુલાઈ 2024ના રોજ હરારેમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે ફટકારી હતી.
માત્ર તિલકનું જ ચાલ્યું બેટ
ભારત તરફથી માત્ર તિલક વર્મા અને જીતેશ શર્મા જ થોડો સમય ટકી શક્યા. તિલક 34 બોલમાં 62 રન બનાવીને આઉટ થયો. તેણે 2 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. જીતેશ શર્માએ 17 બોલમાં 27 રન બનાવ્યા. અક્ષર પટેલે 21 બોલમાં 21 રન અને હાર્દિક પંડ્યાએ 23 બોલમાં 20 રનની ધીમી ઇનિંગ રમી. અભિષેક શર્મા 8 બોલમાં 17 રન બનાવીને આઉટ થયો. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, અક્ષરને ત્રીજા ક્રમે અને શિવમ દુબેને આઠમા નંબર પર ઉતારવામાં આવ્યો હતો. દુબે 2 બોલમાં માત્ર 1 રન જ બનાવી શક્યો. તેના ક્રીઝ પર આવવા સુધીમાં મેચ ભારતનાં હાથમાંથી નીકળી ગઈ હતી. સાઉથ આફ્રિકા તરફથી ઓટનીલ બાર્ટમેને 4 વિકેટ લીધી. લુંગી એન્ગિડી, માર્કો યાનસેન, લૂથો સિમ્પાલાને 2-2 સફળતા મળી.
ડિકોકની ધમાકેદાર ઈનિંગ
આ પહેલા ક્વિન્ટન ડી કોકની શાનદાર ઇનિંગના દમ પર સાઉથ આફ્રિકાએ 20 ઓવરમાં 4 વિકેટે 213 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં ક્વિન્ટન ડી કોક તેની બીજી T20 સદીથી માત્ર 10 રન દૂર રહી ગયો. રીઝા હેન્ડ્રિક્સ અને ડિકોકની ઓપનિંગ જોડીએ 4.1 ઓવરમાં 38 રન બનાવ્યા. રીઝા 8 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો. અહીંથી ડિકોકે કેપ્ટન એઇડન માર્કરમ સાથે ઈનિંગ સંભાળી. આ બન્ને અનુભવી ખેલાડીઓએ બીજી વિકેટ માટે 47 બોલમાં 83 રનની પાર્ટનરશિપ કરીને મહેમાન ટીમને 121ના સ્કોર સુધી પહોંચાડી. માર્કરમ 26 બોલમાં 29 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો.
મિલર-રોસોના ક્લબમાં સામેલ થવાથી ચૂક્યો ડિકોક
અહીંથી ડિકોકે ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 35 રનની પાર્ટનરશિપ કરી. ક્વિન્ટન 90ના વ્યક્તિગત સ્કોર પર રનઆઉટ થયો. તેની 46 બોલની આ ઇનિંગમાં 7 છગ્ગા અને 5 ચોગ્ગા સામેલ હતા. ભારત સામે T20 ક્રિકેટમાં કોઈ સાઉથ આફ્રિકન બેટ્સમેન દ્વારા આ ત્રીજી સૌથી મોટી ઇનિંગ હતી. ડેવિડ મિલરે વર્ષ 2022માં ગુવાહાટીમાં રમાયેલી મેચમાં અણનમ 106 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે રિલી રોસોએ વર્ષ 2022માં ઇન્દોરમાં ભારત સામે અણનમ 100 રન ફટકાર્યા હતા.
ભારતની ખરાબ બોલિંગ
સાઉથ આફ્રિકન ટીમ 16.1 ઓવરમાં 160ના સ્કોર સુધીમાં તેની 4 વિકેટ ગુમાવી ચૂકી હતી. અહીંથી ડોનોવન ફેરેરાએ ડેવિડ મિલર સાથે પાંચમી વિકેટ માટે 53 રનની અતૂટ પાર્ટનરશિપ કરીને ટીમને 213/4ના વિશાળ સ્કોર સુધી પહોંચાડી. ફેરેરા 16 બોલમાં 3 છગ્ગા અને 1 ચોગ્ગા સાથે 30 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જ્યારે મિલરે 1 છગ્ગા અને 2 ચોગ્ગા સાથે અણનમ 20 રનની ઇનિંગ રમી. ટીમ ઇન્ડિયા તરફથી વરુણ ચક્રવર્તીએ સૌથી વધુ 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે અક્ષર પટેલે 1 વિકેટ લીધી. અર્શદીપ સિંહે 4 ઓવરમાં 54 રન આપ્યા. આ દરમિયાન તેણે એક જ ઓવરમાં 13 બોલ પણ ફેંક્યા હતા.
