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ડેબ્યૂ ટેસ્ટમાં રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન છતાં શ્રીલંકા સામે નહીં રમે માનવ સુથાર ? આ કારણે બેસવું પડી શકે છે બહાર

Manav Suthar : તાજેતરમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીતનો હીરો માનવ સુથાર રહ્યો હતો. તેણે પહેલી જ ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. 1988માં નરેન્દ્ર હિરવાણીના 8/61ના આંકડા પછી સુથાર ડેબ્યૂ ટેસ્ટની પહેલી ઇનિંગમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ભારતીય બોલર બન્યો.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 28, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:31 PM IST
ડેબ્યૂ ટેસ્ટમાં રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન છતાં શ્રીલંકા સામે નહીં રમે માનવ સુથાર ? આ કારણે બેસવું પડી શકે છે બહાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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