/ડેબ્યૂ ટેસ્ટમાં રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન છતાં શ્રીલંકા સામે નહીં રમે માનવ સુથાર ? આ કારણે બેસવું પડી શકે છે બહાર

Manav Suthar : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આવતા મહિને શ્રીલંકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. પહેલી ટેસ્ટ 15 થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલેમાં રમાશે, જ્યારે બીજી મેચ 23 થી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. BCCIએ 28 જુલાઈના રોજ આ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી.
15 સભ્યોની ટીમમાં ડાબોડી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર માનવ સુથારનો સમાવેશ થાય છે, જેણે અફઘાનિસ્તાન સામેની પોતાની ડેબ્યૂ ટેસ્ટ દરમિયાન રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન કર્યું હતું. માનવ સુથાર અફઘાનિસ્તાન સામેની તાજેતરની ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીતનો હીરો હતો.
શ્રીલંકા સામે નહીં રમે માનવ સુથાર ?
માનવ સુથારે ભારત માટે શાનદાર ડેબ્યૂ કર્યું હોવા છતાં તેને તેની બીજી ટેસ્ટ રમવા માટે રાહ જોવી પડી શકે છે. જ્યારે તે શ્રીલંકા સામેની આગામી શ્રેણી માટે ટીમનો ભાગ છે, ત્યારે તે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવે તેવી શક્યતા ઓછી છે. આ પાછળનું મુખ્ય કારણ શું છે, તેના પર એક નજર કરીએ.
શુભમન જાડેજા અને કુલદીપ પર વિશ્વાસ મૂકશે
અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચમાં આરામ આપવામાં આવ્યા બાદ અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા ભારતની ટેસ્ટ ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. તેની ગેરહાજરી દરમિયાન જ માનવ સુથારને રમવાની તક મળી હતી. હવે જ્યારે જાડેજા પાછો ફર્યો છે, ત્યારે તે શ્રીલંકાની પીચો પર ટીમ ઈન્ડિયા માટે મુખ્ય ખેલાડી હશે. દરમિયાન કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ ચોક્કસપણે ચાઈનામેન સ્પિનર કુલદીપ યાદવને પણ તક આપવા માંગશે. પરિણામે માનવ સુથારને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન મળવું મુશ્કેલ છે.
ત્રીજો સ્પિનર કોણ હશે?
ટીમ ઈન્ડિયા શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ મેચમાં ત્રણ સ્પિનરોને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે. રવિન્દ્ર જાડેજા અને કુલદીપ યાદવનું રમવું લગભગ નિશ્ચિત છે. સારાંશ જૈનને ત્રીજા સ્પિનર તરીકે તક મળી શકે છે, તેનું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે સારાંશ એક ઓફ સ્પિનર છે. ટીમ પાસે પહેલાથી જ જાડેજા અને કુલદીપ તરીકે બે ડાબોડી સ્પિનર હોવાથી માનવ સુથારને બહાર બેસવું પડી શકે છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ કદાચ એક જ પ્રકારના ત્રણ સ્પિનરોને મેદાનમાં ઉતારવાનું પસંદ કરશે નહીં.
શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવીન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ કૃષ્ણા, ગુરનૂર બ્રાર, દેવદત્ત પડિકલ, સારાંશ જૈન.