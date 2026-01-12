ભારતે રચ્યો ઇતિહાસ, ઓસ્ટ્રેલિયા-ઇંગ્લેન્ડને પછાડીને આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો
Ind vs NZ 1st ODI 2026 Highlights: રવિવારે વડોદરામાં રમાયેલી પ્રથમ વનડે મેચમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 4 વિકેટે હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ન્યૂઝીલેન્ડે 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 300 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ભારતે ફક્ત 49 ઓવરમાં ટાર્ગેટ ચેઝ કરીને મેચ જીતી લીધી. આ દરમિયાન ભારતે એક મોટી સિદ્ધિ પણ હાંસલ કરી છે.
IND vs NZ 1st ODI : વડોદરામાં રમાયેલી ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડેમાં 301 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કરીને ભારતે ઇતિહાસ રચ્યો. 300 કે તેથી વધુના ટાર્ગેટ ચેઝ કરીને ODI ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ 20 વખત જીતનો વિશ્વ રેકોર્ડ ભારતના નામે નોંધાયો છે, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ જેવા દેશો આ બાબતમાં ભારતની નજીક પણ નથી.
ODIમાં 300+નો ટાર્ગેટ સૌથી વધુ વખત ચેઝ કરવાનો રેકોર્ડ
- 20 - ભારત
- 15 - ઇંગ્લેન્ડ
- 14 - ઓસ્ટ્રેલિયા
- 12 - પાકિસ્તાન
- 11 - ન્યુઝીલેન્ડ/શ્રીલંકા
ન્યુઝીલેન્ડ સામે ભારતનો સતત આઠમો વિજય
વડોદરા ખાતે રમાયેલી પ્રથમ ODIમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. 2023 પછી આ ભારતનો ન્યુઝીલેન્ડ સામે ODIમાં સતત આઠમો વિજય છે. આ ODIમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ચેઝ કરાયેલ ભારતનો બીજો સૌથી મોટો ટાર્ગેટ પણ છે. અગાઉ, ભારતે 2010માં બેંગલુરુમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 316 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો હતો.
વિરાટ કોહલીનું શાનદાર પ્રદર્શન
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ ODIમાં 91 બોલમાં 93 રનની ઇનિંગ સાથે વિરાટ કોહલીએ ભારતની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. આ શાનદાર પ્રદર્શન માટે વિરાટ કોહલીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. વિરાટ કોહલીએ ODI ફોર્મેટમાં 45મી વખત પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો છે.
આ એવોર્ડ સૌથી વધુ વખત જીતનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં કોહલી ત્રીજા ક્રમે છે. સચિન તેંડુલકર 62 એવોર્ડ સાથે આ યાદીમાં ટોચ પર છે, જ્યારે શ્રીલંકાના દિગ્ગજ ખેલાડી સનથ જયસૂર્યા (48) બીજા ક્રમે છે. જેક્સ કાલિસ, રિકી પોન્ટિંગ અને શાહિદ આફ્રિદીએ 32 વખત પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો છે.
