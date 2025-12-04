Opinion: ગંભીર-અગરકર પોતાની જીદ છોડે તો ટીમ ઈન્ડિયાનું ભલું થશે, ભારતને આ ખૂંખાર મેચ વિનર બોલરની છે જરૂર
હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકર પોતાની જીદ છોડી દે તો ટીમ ઈન્ડિયાનું કઈક ભલું થઈ જશે. ભારતને પોતાના એક મેચ વિનર બોલરની ખુબ જરૂર છે. જે હાલ ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર છે.
Trending Photos
હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકર પોતાની જીદ જો છોડી દે તો ટીમ ઈન્ડિયાનું કઈક ભલું થઈ શકે. ભારતને પોતાના એક મેચ વિનર બોલરની ખુબ જરૂર છે અને તે હાલ ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર છે. રાયપુરમાં બુધવારે રમાયેલી બીજી વનડે મેચ દરમિયાન ભારતીય ટીમને પોતાના એક ખૂંખાર ફાસ્ટ બોલરની ખુબ કમી સાલી. આ બોલરને તેની ફિટનેસનો હવાલો આપીને ઈન્ડિયન ટીમમાંથી બહાર કરાયો છે.
ભારતને પોતાના મેચવિનર બોલરની જરૂર
ભારત માટે ટેસ્ટ, વનડે, અને ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં તહેલકો મચાવનારા સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી હવે ત્રણેય ફોર્મેટમાંથી પોતાની જગ્યા ગુમાવી ચૂક્યો છે. મોહમ્મદ શમીએ પોતાની છેલ્લી વનડે મેચ 9 માર્ચ 2025ના રોજ ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025ની ફાઈનલ દરમિયાન ખેલી હતી. મોહમ્મદ શમીએ 2 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ મુંબઈમાં પોતાની છેલ્લી ટી20 ઈન્ટરનેશનલ મેચ રમી હતી. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં રમ્યે તો મોહમ્મદ શમીને 2 વર્ષ થઈ ગયા.
ગંભીર અને અગરકરની જીદ
મોહમ્મદ શમીએ પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ જૂન 2023માં ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશીપ (WTC)ની ફાઈનલ રમી હતી. મોહમ્મદ શમીએ ભારત માટે અત્યાર સુધીમાં 64 ટેસ્ટ, 108 વનડે, અને 20 ટી20 મેચ રમી છે. જેમાં તેણે ક્રમશ: 229, 206 અને 27 વિકેટ લીધી છે. મોહમ્મદ શમીએ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં કુલ 462 વિકેટ લીધી છે. મોહમ્મદ શમીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હજુ તેનો નિવૃત્તિ લેવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. કારણ કે તેનામાં હજુ પણ ઘણું ક્રિકેટ બાકી છે. જો કે ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકર પોતાની જીદમાં મોહમ્મદ શમીને ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસીની તક આપી રહ્યા નથી.
ટીમ ઈન્ડિયા પર ભારે પડી રહી છે આ જીદ
ઈન્ટરનેશનલ લેવલ પર વિકેટ લેવાના મામલે મોહમ્મદ શમી લાજવાબ છે. આમ છતાં ગૌતમ ગંભીર અને અજીત અગરકર મળીને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા જેવા ફ્લોપ ફાસ્ટ બોલરને મોહમ્મદ શમી કરતા વધુ મહત્વ આપી રહ્યા છે. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઈકોનોમી રેટ 4.72, વનડે ક્રિકેટમાં ઈકોનોમી રેટ 5.98 અને ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ઈકોનોમી રેટ 11નો છે. એક ફાસ્ટ બોલરને આ રેકોર્ડ શોભા આપતા નથી. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ ભારત માટે અત્યાર સુધીમાં 6 ટેસ્ટ, 20 વનડે અને 5 ટી20 ઈન્ટરનેશનલ મેચ રમી છે. જેમાં તેણે ક્રમશ: 22, 33 અને 8 વિકેટ લીધી છે. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાના કારણે ભારતનો ફાસ્ટ બોલિંગ એટેક ખુબ નબળો પૂરવાર થઈ રહ્યો છે.
462 ઈન્ટરનેશનલ વિકેટ લેવા છતાં બહાર છે શમી
ગૌતમ ગંભીર અને અજીત અગરકર ખરાબ પ્રદર્શન છતાં પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને ત્રણેય ફોર્મેટમાં સતત ટીમ ઈન્ડિયામાં તક આપી રહ્યા છે. જ્યારે મોહમ્મદ શમીએ 462 ઈન્ટરનેશનલ વિકેટ લીધી હોવા છતાં ટીમ ઈન્ડિયામાં એન્ટ્રી નથી મળી રહી છે. મોહમ્મદ શમી છેલ્લે ભારત માટે આઈસીસી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025માં રમ્યો હતો અને ટીમની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તે પાંચ મેચમાં 9 વિકેટ લઈને ટુર્નામેન્ટમાં સંયુક્ત રીતે બીજો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો હતો. મોહમ્મદ શમીએ વર્લ્ડ કપ 2023માં પણ સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપી હતી અને ભારતને ફાઈનલમાં પહોંચાડવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી.
2027 વર્લ્ડ કપ રમવા ઈચ્છે છે શમી
મોહમ્મદ શમીએ વર્લ્ડ કપ 2023ની 7 મેચમાં 10.71ની સરેરાશથી 24 વિકેટ લીધી હતી. મોહમ્મદ શમીએ આ દરમિયાન 3 વખત ફાઈવ વિકેટ હોલ લેવાનું કારનામું કર્યું હતું. મોહમ્મદ શમીએ એકવાર ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે જો કોઈને સમસ્યા હોય તો મને જણાવે કે શું મારી નિવૃત્તિ લેવાથી તેમનું જીવન સારું થઈ જશે. મને જણાવે કે હું કોના જીવનનો પથ્થર બની ગયો છું, જે તમે ઈચ્છો છો કે હું રિટાયર થઈ જાઉ? જે દિવસે હું કંટાળી જઈશ તે દિવસે રમવાનું છોડી દઈશ. અત્રે જણાવવાનું કે 35 વર્ષના મોહમ્મદ શમીમાં હજુ પણ ઘણું ક્રિકેટ બાકી છે. મોહમ્મદ શમી ઘરેલુ ક્રિકેટ રમીને આકરી મહેનત કરી રહ્યો છે અને તેનું ધ્યાન ભારતીય ટીમમાં વાપસી કરીને વનડે વર્લ્ડ કપ 2027 રમવા પર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે