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ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પૂરો, ટીમ ઇન્ડિયા હવે ક્યારે અને કોની સામે રમશે આગામી મેચ ? નોટ કરી લો તારીખ અને સમય

Team India Next Match : ભારતીય ટીમનો ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પૂરો થઈ ગયો છે. ટીમે આ પહેલા જ આગામી શ્રેણી માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ભારત હવે ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ શ્રેણી ક્યારથી શરૂ થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 20, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:54 PM IST
ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પૂરો, ટીમ ઇન્ડિયા હવે ક્યારે અને કોની સામે રમશે આગામી મેચ ? નોટ કરી લો તારીખ અને સમય

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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