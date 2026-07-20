/ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પૂરો, ટીમ ઇન્ડિયા હવે ક્યારે અને કોની સામે રમશે આગામી મેચ ? નોટ કરી લો તારીખ અને સમય

Team India Next Match : ભારતીય ટીમનો ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પૂરો થયો છે. T20 શ્રેણીમાં 4-0થી હારનો સામનો કર્યા બાદ, ટીમ ઇન્ડિયા ODI શ્રેણી પણ જીતી શકી નહીં. ભારતે પહેલી મેચ જીતી હતી, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડે બીજી અને ત્રીજી મેચ જીતીને જોરદાર વાપસી કરી હતી. ટીમ ઇન્ડિયાએ રવિવારે લોર્ડ્સમાં છેલ્લી ODI રમી, જેમાં પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
ક્યારે છે ટીમ ઇન્ડિયાની આગામી મેચ ?
ઇંગ્લેન્ડ પછી ટીમ ઇન્ડિયા ઝિમ્બાબ્વે સામે T20 શ્રેણીમાં મેદાનમાં ઉતરશે. ભારત ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમવાનું છે. તે 23 જુલાઈથી હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે શરૂ થશે. બીજી મેચ 25 તારીખે રમાશે, ત્યારબાદ ત્રીજી મેચ 26 તારીખે રમાશે. આ પ્રવાસ દરમિયાન ફક્ત T20 શ્રેણી રમાશે. VVS લક્ષ્મણ આ પ્રવાસ માટે ટીમ ઇન્ડિયાના મુખ્ય કોચની જવાબદારી સંભાળશે.
ભારતના ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસનું શેડ્યૂલ
ટીમના સભ્યો ઝિમ્બાબ્વે પહોંચ્યા
મોટા ભાગના ખેલાડીઓ T20 શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વે પહોંચ્યા છે. શ્રેયસ ઐયર, ઈશાન કિશન, શિવમ દુબે, હર્ષ દુબે અને પ્રિન્સ યાદવ ઇંગ્લેન્ડ સામે ODI શ્રેણીમાં રમી રહ્યા હતા, તે હવે ઝિમ્બાબ્વે પહોંચશે. T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી ભારતીય ટીમ એક પણ T20 મેચ જીતી શકી નથી. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પહેલા ટીમને આયર્લેન્ડ સામે બે મેચની શ્રેણીમાં 2-0થી ક્લીન સ્વીપનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ઝિમ્બાબ્વેમાં ભારતનો T20 રેકોર્ડ
ભારતીય ટીમ ઝિમ્બાબ્વેમાં ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હારી છે. અત્યાર સુધીમાં તે સ્થળે બંને ટીમો વચ્ચે 12 મેચ રમાઈ છે. ભારતે તેમાંથી 9 જીતી છે. 2024નો ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વેનો પ્રવાસ કર્યો હતો પરંતુ ત્યાં પહેલી જ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે પહેલા ભારતે 2015 અને 2016માં પણ ત્યાં ટી20 મેચ હારી હતી.
ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, રિંકુ સિંહ, હર્ષ દુબે, વરુણ ચક્રવર્તી, પ્રિન્સ યાદવ, યશ ઠાકુર, અશોક શર્મા, મયંક યાદવ.