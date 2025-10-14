Prev
ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી મેચ ક્યારે ? રોહિત-વિરાટ ઉતરશે મેદાનમાં, નોંધી લો સંપૂર્ણ શેડ્યુલ

Team India Next Match Date : વેસ્ટ ઈન્ડિઝ શ્રેણીના સમાપન પછી ભારતની આગામી મેચ 19 ઓક્ટોબરે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે છે. ભારત ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસ દરમિયાન ત્રણ વનડે અને પાંચ ટી20 મેચ રમશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 14, 2025, 01:58 PM IST

Team India Next Match Date : બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને 2-0થી હરાવ્યા બાદ ભારત હવે 'મિશન ઓસ્ટ્રેલિયા'નો સામનો કરશે. ટીમ ઇન્ડિયા હવે ઓસ્ટ્રેલિયા જશે, જ્યાં તેઓ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી અને પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમશે. ODI શ્રેણી રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા અનુભવી ખેલાડીઓની વાપસીનું પ્રતીક હશે. 

રોહિત અને વિરાટ બંને T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે, તેથી ચાહકો તેમને ફરી એકવાર મેદાન પર જોવા માટે ઉત્સુક છે. ટીમ ઇન્ડિયાનો આગામી મેચ 19 ઓક્ટોબરે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ ODI શ્રેણીથી શરૂ થશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ પર્થમાં રમાશે.

ભારતના ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસનું શેડ્યૂલ

વનડે શેડ્યૂલ

પહેલી વનડે - 19 ઓક્ટોબર, સવારે 9 વાગ્યે

બીજી વનડે - 23 ઓક્ટોબર, સવારે 9 વાગ્યે

ત્રીજી વનડે - 25 ઓક્ટોબર, સવારે 9 વાગ્યે

T20 શેડ્યૂલ

પહેલી T20 - 29 ઓક્ટોબર, બપોરે 1:45 વાગ્યે

બીજી T20 - 31 ઓક્ટોબર, બપોરે 1:45 વાગ્યે

ત્રીજી T20 - 02 નવેમ્બર, બપોરે 1:45 વાગ્યે

ચોથી T20 - 06 નવેમ્બર, બપોરે 1:45 વાગ્યે

પાંચમી T20 - 08 નવેમ્બર, બપોરે 1:45 વાગ્યે

ભારત vs ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ

ભારતીય વનડે ટીમઃ શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર (વાઈસ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), યશસ્વી જયસ્વાલ.

ઓસ્ટ્રેલિયા વનડે ટીમ: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, એલેક્સ કેરી (વિકેટકીપર), કૂપર કોનોલી, બેન દ્વારશીસ, નાથન એલિસ, કેમેરોન ગ્રીન, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), મેથ્યુ કુહનેમેન, મિશેલ ઓવેન, જોશ ફિલિપ (વિકેટકીપર), મેટ રેનશો, મેથ્યુ શોર્ટ, મિશેલ સ્ટાર્ક, એડમ ઝમ્પા.

Team India Next MatchTeam IndiaIndia vs Australia

