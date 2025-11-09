2 ટેસ્ટ, 3 ODI અને 5 T20...ભારત હવે આ ટીમ સામે ટકરાશે, જાણી લો સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
Team India next Series : ટીમ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ કર્યો હતો. હવે ટીમ ઘરઆંગણે ટેસ્ટ, ODI અને T20 મેચ રમશે. આ બધી મેચો એક જ ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમાશે. ત્યારે આ લેખમાં ત્રણેય સિરીઝ માટેનું શેડ્યૂલ અને મેચના સમય વિશે જાણીશું.
Trending Photos
Team India next Series : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પુરો થયો છે. ભારતે પાંચ મેચની T20 સિરીઝ 2-1થી જીતીને શાનદાર પ્રદર્શન સાથે પ્રવાસનો અંત કર્યો. અગાઉ ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રણ મેચની ODI સિરીઝમાં ભારતને 2-1થી હરાવ્યું હતું. હવે ટીમ ઈન્ડિયા એક નવા પડકાર માટે તૈયાર છે. તેનું આગામી મિશન દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે ટેસ્ટ, વન ડે અને T20 સિરીઝ છે. આ એ જ ટીમ છે જે છેલ્લા 25 વર્ષથી ભારતમાં ટેસ્ટ સિરીઝ જીતવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહી છે.
બંને ટીમો પહેલા બે ટેસ્ટમાં એકબીજાનો સામનો કરશે, ત્યારબાદ ત્રણ ODI અને અંતે પાંચ T20 મેચ રમશે. આ સિરીઝ 14 નવેમ્બરથી 19 ડિસેમ્બર સુધી ભારતીય ભૂમિ પર રમાશે.
ટેસ્ટ સિરીઝ 14 નવેમ્બરથી શરૂ થશે
- પહેલી ટેસ્ટ - 14થી 18 નવેમ્બર, કોલકાતા.
- બીજી ટેસ્ટ - 21થી 26 નવેમ્બર, ગુવાહાટી
મેચો કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
ટેસ્ટ મેચો સવારે 9:30 વાગ્યે શરૂ થશે. વનડે મેચો બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે ટી20 મેચો સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા ODI શેડ્યૂલ
- પ્રથમ ODI - 30 નવેમ્બર, રાંચી
- બીજી ODI - 3 ડિસેમ્બર, રાયપુર
- ત્રીજી ODI - 6 ડિસેમ્બર, વિશાખાપટ્ટનમ
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા T20 શેડ્યૂલ
- પ્રથમ T20 મેચ - 9 ડિસેમ્બર, કટક
- બીજી T20 મેચ - 11 ડિસેમ્બર, ન્યુ ચંદીગઢ
- ત્રીજી T20 મેચ - 14 ડિસેમ્બર, ધર્મશાલા
- ચોથી T20 મેચ - 17 ડિસેમ્બર, લખનૌ
- પાંચમી T20 મેચ - 19 ડિસેમ્બર, અમદાવાદ
ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રિષભ પંત (વાઈસ-કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ અને આકાશદીપ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે