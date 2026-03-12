ટીમ ઈન્ડિયા હવે આગામી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ ક્યારે રમશે ? આવી ગઈ તારીખ

Prev
Team India Schedule : ટીમ ઈન્ડિયાના લગભગ બધા ખેલાડીઓ આ મહિનાના અંતમાં શરૂ થનારી આઈપીએલમાં રમશે. આ દરમિયાન તમને સવાલ થતો હશે કે ભારતીય ટીમ તેની આગામી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમશે. જેની તારીખ જાહેર થઈ ગઈ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 12, 2026, 03:00 PM IST

Team India Schedule : ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યા પછી આરામ કરી રહ્યા છે. લગભગ બધા જ ટૂંક સમયમાં IPLમાં જોવા મળશે. BCCIએ પહેલા તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે અને ટીમ કેમ્પ પણ શરૂ થઈ ગયા છે. ત્યારે એ પણ જાણી લો કે ભારતીય ટીમ તેની આગામી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ ક્યારે રમશે. 

ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપનો જીત્યો

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવ્યું હતું. સૂર્યકુમાર યાદવ પહેલીવાર ICC ટૂર્નામેન્ટમાં કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યો હતો અને પોતાના ડેબ્યૂમાં જ ટાઇટલ જીત્યું હતું.

28 માર્ચથી IPL શરૂ થશે

ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ હવે 28 માર્ચથી શરૂ થનારી IPLમાં રમશે. ફાઇનલ 31 મેના રોજ રમવાની અપેક્ષા છે. દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી શ્રેણી જૂનમાં છે. IPL સમાપ્ત થયા પછી અફઘાનિસ્તાનની ટીમ જૂનમાં ભારતનો પ્રવાસ કરશે. આ શ્રેણીમાં એક ટેસ્ટ અને ત્રણ ODI રમાશે. આ શ્રેણીમાં કોઈ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ નથી. ભારતીય ટીમ જુલાઈમાં ઇંગ્લેન્ડનો લાંબો પ્રવાસ કરશે.

ટીમ ઇન્ડિયાના ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસનું શેડ્યૂલ

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની શ્રેણી જુલાઈમાં રમાશે. આ શ્રેણીમાં ત્રણ ODI અને પાંચ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનો સમાવેશ થાય છે. T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી આ શ્રેણી ટીમ ઇન્ડિયાની પહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે. સારા સમાચાર એ છે કે IPL પછી બધા ખેલાડીઓ પાસે આરામ કરવા માટે પુષ્કળ સમય હશે, ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણી રમાશે. 

આગામી T20 મેચ જુલાઈમાં રમાશે 

T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની પહેલી મેચ 1 જુલાઈએ રમાશે અને 11 જુલાઈ સુધી ચાલશે. આ પછી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાશે. જોકે, એ ODI વર્લ્ડ કપ આવતા વર્ષે છે, તેથી દરેકનું ધ્યાન T20 વર્લ્ડ કપ નહીં પણ ODI પર રહેશે. આ પછી ટીમ ઇન્ડિયા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ ક્યારે રમશે તે હજુ નક્કી થયું નથી.

