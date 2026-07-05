/એક જ પેટર્ન પર ચાલી રહી છે ટીમ ઈન્ડિયા, ક્યાંક ભારે ના પડી જાય આ રણનીતિ !

Team India : વૈભવ સૂર્યવંશીએ ભારતીય ટીમ માટે પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું છે. ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20 મેચ માટે સંજુ સેમસનની જગ્યાએ તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. વૈભવના ડેબ્યૂથી સમગ્ર ક્રિકેટ જગત ખુશ છે, પરંતુ તેણે ટીમ ઇન્ડિયાની બેટિંગ લાઇનઅપને એક ડાયમેન્શન બનાવી દીધી છે. ટીમ ઇન્ડિયાના ટોપ-7 બેટ્સમેનોમાં ફક્ત એક જ રાઈટ હેંડ બેટ્સમેન છે. જો તે ઇચ્છે તો પણ કેપ્ટન અને હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર ક્રીઝ પર લેફ્ટ-રાઈટ બેટિંગ કોમ્બિનેશન જાળવી શકશે નહીં.
ટીમ ઇન્ડિયાના ટોપ-7 બેટ્સમેનોમાં 6 ડાબોડી
ક્રિકેટની રમત ઝડપથી વિકસી રહી છે, છતાં બેટિંગ વિવિધતા મહત્વપૂર્ણ રહે છે. ટીમો બોલરોને પાછળ રાખવા માટે ક્રીઝ પર લેફ્ટ-રાઈટ કોમ્બિનેશનનો ઉપયોગ કરે છે, જેના કારણે તેમને સતત તેમની લાઇન અને લેન્થને સમાયોજિત કરવાની ફરજ પડે છે. તે કેપ્ટનને વારંવાર ફિલ્ડ પ્લેસમેન્ટ બદલવાની પણ ફરજ પાડે છે. જો કે, ટીમ ઇન્ડિયાની બેટિંગ લાઇનઅપમાં લેફ્ટ-હેન્ડર્સનું વર્ચસ્વ દેખાય છે. અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઇશાન કિશન, તિલક વર્મા, શિવમ દુબે અને અક્ષર પટેલ બધા ડાબોડી છે.
ઓફ-સ્પિનરો સામે પડકાર
ડાબોડી બેટ્સમેન ખાસ કરીને ઓફ-સ્પિન બોલિંગનો ભોગ બને છે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી T20 મેચ દરમિયાન આ સ્પષ્ટ થયું. ઇંગ્લેન્ડના વિલ જેક્સે ત્રણ ઓવર ફેંકી, માત્ર 22 રન આપ્યા અને વૈભવ સૂર્યવંશીની વિકેટ લીધી. ભારતીય ટીમે 9.5ના રન રેટથી સ્કોર કર્યો, જ્યારે જેક્સે 8 કરતા ઓછો ઇકોનોમી રેટ જાળવી રાખ્યો.
T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન રણનીતિ બદલવી પડી
ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં યોજાયેલા T20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆતની મેચોમાં, અભિષેક શર્મા અને ઇશાન કિશન ભારત માટે બેટિંગની શરૂઆત કરી, જેમાં તિલક વર્મા ત્રીજા નંબરે આવ્યો. ટુર્નામેન્ટની પ્રથમ પાંચ મેચોમાં ભારતીય ઓપનિંગ જોડીએ સરેરાશ માત્ર 6.80 રન બનાવ્યા. ભારતે પ્રથમ, બીજી, ત્રીજી, ચોથી અને પાંચમી મેચમાં અનુક્રમે 8, 25, 1, 0 અને 0ના સ્કોર પર પોતાની પ્રથમ વિકેટ ગુમાવી. આ પાંચ મેચોમાં ઓપનિંગ જોડીએ ફક્ત 34 રનની સંયુક્ત ભાગીદારી કરી.
સંજુ સેમસનને તક આપવી પડી
વિરોધી ટીમોના પાર્ટ-ટાઇમ બોલરોએ ટીમ ઇન્ડિયા માટે મુશ્કેલી ઉભી કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. પરિણામે ભારતે તેની રણનીતિ બદલવી પડી. છઠ્ઠી મેચમાં, સંજુ સેમસન અભિષેક શર્મા સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. ઇશાન કિશનને ત્રીજા સ્થાને ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યારે તિલક વર્મા પાંચમા નંબરે બેટિંગ શરૂ કરી. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ચોથા નંબરે રમ્યો. તે પછી બધું બદલાઈ ગયું. સંજુએ ઓફ-સ્પિનરોનો અસરકારક રીતે સામનો કર્યો અને ભારતે આખરે ટુર્નામેન્ટ જીતી લીધી.