/ભારત-અફઘાનિસ્તાન T20 સિરીઝ પહેલાં રાજીનામું, ટીમ ઈન્ડિયામાંથી ઓછો થશે વધુ એક સભ્ય

Team India : તાજેતરમાં ટીમ ઈન્ડિયાના સપોર્ટ સ્ટાફમાં ફેરફાર જોવા મળ્યા છે. આસિસ્ટન્ટ કોચ રાયન ટેન ડોશટે અને ફિલ્ડિંગ કોચ ટી. દિલીપ ભારતીય ટીમથી અલગ થયાને બહુ સમય નથી થયો અને હવે સપોર્ટ સ્ટાફમાંથી અન્ય એક રાજીનામાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, ટીમ ઈન્ડિયાના ફિઝિયો કમલેશ જૈને પદ છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે અને બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા (BCCI)ને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું છે. જોકે, તેઓ હાલમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયા સાથે દિલ્હીમાં છે.
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, તેમણે BCCIને રાજીનામું આપ્યું છે, પરંતુ બોર્ડે હજુ સુધી તેનો સ્વીકાર કર્યો નથી. ભારતીય ટીમ અને BCCIના સૂત્રોએ ક્રિકબઝને જણાવ્યું હતું કે જૈન હાલમાં તેમના ત્રણ મહિનાના નોટિસ પિરિયડ પર છે અને બોર્ડ તેમને ત્યારે છૂટા કરશે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ત્રણ મહિનાના નોટિસ પિરિયડને ધ્યાનમાં લેતા તેમનો કાર્યકાળ ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન સમાપ્ત થશે, જે ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં પૂરો થાય છે.
BCCI તેમને વહેલા છૂટા કરી શકે છે
ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી ભારતીય ટીમ સાથે તેમની અંતિમ શ્રેણી હશે, જોકે BCCI તેમને વહેલા પણ છૂટા કરી શકે છે. કમલેશ જૈને નીતિન પટેલ પાસેથી આ જવાબદારી સંભાળી હતી. ટીમ ઈન્ડિયામાં નિમણૂક પહેલાં તેમણે IPLમાં KKR ટીમ સાથે કામ કર્યું હતું. હવે, દરેકના મનમાં એ પ્રશ્ન છે કે તેમણે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય શા માટે લીધો છે.
કમલેશ જૈને કેમ છોડ્યું પદ ?
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, તેઓ સાડા ચાર વર્ષથી ભારતીય ટીમ સાથે છે. ટીમ સાથે તેમનો કામ કરવાનો અનુભવ સારો રહ્યો હોવા છતાં, સતત પ્રવાસને કારણે તેઓ તેમના પરિવાર સાથે સમય વિતાવી શકતા નથી, તેથી જ તેમણે આ પગલું ભર્યું છે. ભારતીય ટીમ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી સતત વ્યસ્ત છે. ભારતીય ટીમ તાજેતરમાં શ્રીલંકાના પ્રવાસ પરથી પરત ફરી છે, જ્યાં તેમણે બે ટેસ્ટની શ્રેણી રમી હતી. હવે, તેઓ 13 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમશે.