/અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11... આ બે ખેલાડીઓનું ડેબ્યૂ પાક્કું ! જાણો કોનું કપાશે પત્તુ

Team India : BCCIએ અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. હવે જોવાનું એ છે કે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કયા ખેલાડીઓને તક મળશે અને કયા ખેલાડીઓને બહાર બેસવું પડશે. આ વખતે ટીમમાં નવા ચહેરાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
Team India : અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે, જે આગામી મહિનાની 6 તારીખે શરૂ થવાની છે. ત્યારે એકમાત્ર ટેસ્ટમાં ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન કેવી હશે ? તેને લઈને ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
IPL 2026ની લાંબી સીઝન વચ્ચે ખેલાડીઓની ફિટનેસ અને વર્કલોડ પણ ટીમ મેનેજમેન્ટ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર છે. આ જ કારણ છે કે આ મેચમાં કેટલાક નવા ચહેરાઓ તેમની ટેસ્ટ કેપ્સ મેળવતા જોવા મળી શકે છે. ગુર્નૂર બ્રાર અને માનવ સુથાર જેવા ખેલાડીઓ તેમના ડેબ્યૂની રેસમાં સૌથી આગળ હોવાનું જાણવા મળે છે.
ઓપનિંગ જોડીની કન્ફર્મ
કેએલ રાહુલે છેલ્લા એક વર્ષમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે. તેના સતત રન-સ્કોરિંગને કારણે તે હવે ટીમનો વાઈસ-કેપ્ટન પણ છે. તે યશસ્વી જયસ્વાલ સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરતો જોવા મળશે, જે ભારતના સૌથી વિશ્વસનીય યુવા બેટ્સમેનોમાંનો એક છે.
નંબર 3 માટે ટક્કર
ભારત લાંબા સમયથી એક મજબૂત નંબર 3 બેટ્સમેનની શોધમાં છે. જ્યારે સાઈ સુદર્શનની IPL સિઝન શાનદાર રહી હતી, ત્યારે તેને અગાઉ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સતત તકો મળી છે, પરંતુ તે પોતાની ક્ષમતાને સંપૂર્ણપણે સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો છે. બીજી તરફ દેવદત્ત પડિકલે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને તેનું વર્તમાન ફોર્મ પણ તેના પક્ષમાં કામ કરી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. પરિણામે પડિકલને આ ટેસ્ટ મેચમાં તક મળવાની તક છે.
ગિલ અને પંત પર મોટી જવાબદારી
શુભમન ગિલે હવે પોતાને ટીમની બેટિંગ લાઇનઅપનો મુખ્ય ભાગ સ્થાપિત કરી દીધો છે. કેપ્ટનશીપની જવાબદારીઓ ઉપરાંત રન બનાવવાનું દબાણ પણ તેના પર રહેશે. દરમિયાન રિષભ પંત ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સતત એક અનોખી પ્રતિભા દર્શાવે છે. તેની સૌથી મોટી તાકાત ખાસ કરીને પડકારજનક પરિસ્થિતિઓમાં ઝડપથી રન બનાવવાની તેની ક્ષમતામાં રહેલી છે.
ઓલરાઉન્ડરમાં સુંદર આગળ
રવિન્દ્ર જાડેજા અને અક્ષર પટેલની ગેરહાજરીમાં વોશિંગ્ટન સુંદરનો પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સમાવેશ લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે. બેટ અને બોલ બંનેથી યોગદાન આપવાની તેની ક્ષમતા ટીમને મહત્વપૂર્ણ સંતુલન પૂરું પાડે છે. જ્યારે નીતીશ કુમાર રેડ્ડીના આંકડા ખાસ પ્રભાવશાળી નથી, પરંતુ તે ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર હોવાનો તેને ફાયદો મળી રહ્યો છે.
આ યુવા ખેલાડીઓ કરશે ડેબ્યૂ
સ્પિન વિભાગમાં કુલદીપ યાદવની ગેરહાજરીને ધ્યાનમાં રાખીને માનવ સુથાર અથવા હર્ષ દુબેને તક મળે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. જોકે, હાલમાં સ્થિતિ સુથારની તરફેણમાં હોય તેવું લાગે છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ ભવિષ્ય પર નજર રાખીને નવી પ્રતિભા સાથે પ્રયોગ કરવા આતુર છે.
આ દરમિયાન ફાસ્ટ બોલિંગ વિભાગમાં જસપ્રીત બુમરાહની ગેરહાજરીમાં ગુર્નૂર બ્રાર નોંધપાત્ર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. તેના ઊંચા કદ અને ઉછાળ મેળવવાની ક્ષમતાને કારણે તે ભારતીય ફાસ્ટ બોલિંગની જવાબદારી સંભાળતો નજર આવી શકે છે.
મોહમ્મદ સિરાજ સતત ક્રિકેટ રમી રહ્યા હોવા છતાં તે ટીમનો ભાગ છે અને ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તેની સાથે, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા ફાસ્ટ બોલિંગની જવાબદારી સંભાળશે.
ભારતીય ટેસ્ટ ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન, રિષભ પંત (વિકેટકીપર), દેવદત્ત પડિકલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, માનવ સુથાર, ગુર્નૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર).
ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન: કેએલ રાહુલ, યશસ્વી જયસ્વાલ, દેવદત્ત પડિકલ, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રિષભ પંત (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, માનવ સુથાર, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને ગુર્નૂર બ્રાર.