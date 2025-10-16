ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ વનડે માટે ભારતની પ્લેઇંગ-11 નક્કી ! કેપ્ટન ગિલ આ ખેલાડીઓને કરશે બહાર
India vs Australia 1st ODI : ભારત 19 ઓક્ટોબરના રોજ પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પ્રથમ વનડે રમશે. ભારતની વનડે ટીમમાં ઘણા જાણીતા ખેલાડીઓ છે. તેથી ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ વનડે માટે પ્લેઇંગ ઇલેવન પસંદ કરવા માટે સખત મહેનત કરવી પડશે.
India vs Australia 1st ODI : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની હાઇ-પ્રોફાઇલ ODI શ્રેણી 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. ODI શ્રેણી 19 ઓક્ટોબરથી 25 ઓક્ટોબર સુધી રમાશે. ભારત 19 ઓક્ટોબર, રવિવારના રોજ પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પ્રથમ ODI રમશે. આ મેચ ભારતીય સમય પ્રમાણે સવારે 9:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ત્યારે પ્રથમ વનડે માટે ભારતની પ્લેઇંગ-11 કેવી હશે તેના પર એક નજર કરીએ.
ઓપનિંગ કોમ્બિનેશન
પીઢ ઓપનર રોહિત શર્મા પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ ODIમાં કેપ્ટન શુભમન ગિલ સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરશે. તેથી યશસ્વી જયસ્વાલને પ્લેઇંગ XIમાંથી બહાર કરવામાં આવશે. રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ પોતાની આક્રમક બેટિંગથી ટીમ ઈન્ડિયાને મજબૂત શરૂઆત આપી શકે છે.
નંબર 3
સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી નંબર 3 પર બેટિંગ કરશે. એકવાર તે સેટ થઈ જાય, પછી તે કોઈપણ ટીમના બોલિંગ આક્રમણને ખતમ કરી શકે છે. વિરાટ કોહલીએ અત્યાર સુધી 302 ODIની 290 ઇનિંગ્સમાં 57.88ની સરેરાશથી 14,181 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન વિરાટ કોહલીએ 51 સદી અને 74 અડધી સદી ફટકારી છે.
નંબર 4
શ્રેયસ ઐયર ચોથા ક્રમે બેટિંગ કરશે. શ્રેયસ ઐયર ODI ક્રિકેટમાં ખૂબ જ કુશળ મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન છે. શ્રેયસ ઐયરે અત્યાર સુધીમાં 70 ODI મેચની 65 ઇનિંગ્સમાં 48.22ની સરેરાશથી 2845 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન શ્રેયસ ઐયરે 5 સદી અને 22 અડધી સદી ફટકારી છે. ODI આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં શ્રેયસ ઐયરનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 128 છે.
નંબર 5 અને વિકેટકીપર
કેએલ રાહુલ 5મા ક્રમે બેટિંગ કરશે. તે વિકેટકીપરની ભૂમિકા પણ ભજવી શકે છે. તેથી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ધ્રુવ જુરેલ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રહેશે તેવી શક્યતા છે. કેએલ રાહુલે અત્યાર સુધી વનડે ક્રિકેટમાં ભારત માટે વિકેટકીપર-બેટ્સમેનની ભૂમિકા ખૂબ સારી રીતે ભજવી છે. કેએલ રાહુલ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ઝડપથી રન બનાવવામાં માહિર છે.
નંબર 6
ટીમ ઈન્ડિયાનો ઘાતક ઓલરાઉન્ડર નીતિશ રેડ્ડી 6 નંબર પર બેટિંગ કરી શકે છે. નીતિશ રેડ્ડી પાસે મિડલ અને ડેથ ઓવરમાં સિક્સર મારવાની શાનદાર પ્રતિભા છે. નીતિશ રેડ્ડી સ્પિન અને ફાસ્ટ બોલિંગ ખૂબ સારી રીતે રમે છે અને લાંબી સિક્સર મારવા માટે જાણીતો છે. નીતિશ રેડ્ડી મધ્યમ ગતિએ બોલિંગ પણ કરે છે.
સ્પિન બોલર્સ
અક્ષર પટેલ અને કુલદીપ યાદવને સ્પિન બોલર તરીકે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે. અક્ષર પટેલ બેટ અને બોલ બંનેથી ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. કુલદીપ યાદવને તેના ઘાતક સ્પિનને કારણે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે. તેથી વોશિંગ્ટન સુંદરને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરી શકાય છે.
આ ફાસ્ટ બોલર્સ હશે
મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફાસ્ટ બોલર તરીકે પસંદ કરી શકાય છે. તો મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરના પ્રિય ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવી શકે છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન :
રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઇસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.
