ભારતના બે સ્ટાર ખેલાડી થશે બહાર ! ઓમાન સામે આવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ-11

IND vs OMAN, Asia Cup 2025 : ભારત અને ઓમાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025 ગ્રુપ A મેચ 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારત પહેલાથી જ સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) અને પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ 2025ના સુપર-4 માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:41 PM IST

IND vs OMAN, Asia Cup 2025 : ભારત અને ઓમાન વચ્ચે 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ અબુ ધાબી ખાતે મેચ રમાશે. ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ ઓમાન સામેની આ મેચમાં તેની બેન્ચ સ્ટ્રેન્થનું પરીક્ષણ કરી શકે છે. ઓમાન સામેની મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં બે મોટા ફેરફાર કરવામાં આવી શકે છે. 

ઓપનર્સ

ટીમ ઈન્ડિયાની ઓપનિંગ જોડી ઓમાન સામેની મેચ માટે યથાવત રહેશે. અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલ ઇનિંગની શરૂઆત કરશે. અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલ ટીમ ઇન્ડિયાને મજબૂત શરૂઆત અપાવવાની જવાબદારી સંભાળશે. 

નંબર 3 અને 4

ઓમાન સામેની મેચમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ નંબર 3 પર બેટિંગ કરશે, તેની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ઝડપથી રન બનાવવાની આશા રાખશે. પાકિસ્તાન સામેની પાછલી મેચમાં નંબર 3 પર બેટિંગ કરતા કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે 37 બોલમાં અણનમ 47 રન બનાવ્યા હતા. ઓમાન સામેની મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવ પણ આવી જ વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવશે. તિલક વર્મા ઓમાન સામેની મેચમાં નંબર 4 પર બેટિંગ કરી શકે છે. તેને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ખતરનાક બેટ્સમેન માનવામાં આવે છે. તેણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બે સદી અને ત્રણ અડધી સદી ફટકારી છે.

નંબર 5 અને 6

ઓમાન સામેની મેચમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસનને આરામ આપી જીતેશ શર્માને તક આપી શકાય છે. જીતેશ શર્મા નંબર 5 પર બેટિંગ કરી શકે છે. જીતેશ શર્માએ ભારત માટે 9 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 100 રન બનાવ્યા છે. ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબે ઓમાન સામેની મેચમાં નંબર 6 પર બેટિંગ કરી શકે છે. દુબે ભારત માટે 37 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 541 રન બનાવવા ઉપરાંત, તેણે 16 વિકેટ પણ લીધી છે. દુબે નીચલા ક્રમમાં ફિનિશરની ભૂમિકા ભજવે છે.

નંબર 7

ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ઓમાન સામેની મેચમાં નંબર 7 પર બેટિંગ કરી શકે છે. હાર્દિક પંડ્યામાં 140 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે સતત બોલિંગ કરવાની પ્રતિભા છે. તે એક વિસ્ફોટક બેટ્સમેન પણ છે. હાર્દિક પંડ્યાએ અત્યાર સુધીમાં ભારત માટે 116 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં 27.87 ની સરેરાશથી 1812 રન બનાવ્યા છે.

ઓલરાઉન્ડર અને સ્પિન બોલર્સ

ઓમાન સામેની મેચમાં સ્પિન બોલર તરીકે અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી અને કુલદીપ યાદવનો સમાવેશ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કરવામાં આવશે. સ્પિન ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલ બેટ અને બોલ બંનેથી તબાહી મચાવી શકે છે. વરુણ ચક્રવર્તી અને કુલદીપ યાદવ પાસે વિવિધ પ્રકારની ઘાતક સ્પિન છે.

આ હશે ફાસ્ટ બોલર્સ

અર્શદીપ સિંહને ફાસ્ટ બોલર તરીકે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પસંદ કરવામાં આવી શકે છે. જસપ્રીત બુમરાહને ઓમાન સામેની મેચ માટે આરામ આપવામાં આવી શકે છે. ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા અને શિવમ દુબે ત્રીજા અને ચોથા ફાસ્ટ બોલરની ભૂમિકા ભજવશે.

ઓમાન સામેની મેચ માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન

અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી અને અર્શદીપ સિંહ.
 

