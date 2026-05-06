/અફઘાનિસ્તાન સામેની સિરીઝમાં આવી હશે ટીમ ઈન્ડિયા, જાણો ટેસ્ટ અને વનડેમાં કોને મળશે તક

IND vs AFG : IPL આ મહિનાના અંતમાં સમાપ્ત થશે. જે બાદ ટીમ ઈન્ડિયા જૂન 2026માં ઘરઆંગણે અફઘાનિસ્તાન સામે ટેસ્ટ અને વન ડે સિરીઝ રમશે. ત્યારે આ સિરીઝમાં કયા ખેલાડીઓને ટેસ્ટ અને વનડેમાં તક મળશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
IND vs AFG : IPL બાદ ટીમ ઈન્ડિયા જૂન 2026માં ઘરઆંગણે અફઘાનિસ્તાન સામે એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ મેચની વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝ રમવાનું છે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ 6 જૂનથી 10 જૂન દરમિયાન નવા ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝ 14 જૂનથી 20 જૂન દરમિયાન રમાશે.
ટેસ્ટ અને વનડે ટીમ માટે પસંદગી
પહેલી વન ડે મેચ 14 જૂને ધર્મશાળામાં, બીજી 17 જૂને લખનૌમાં અને ત્રીજી 20 જૂને ચેન્નાઈમાં રમાશે. અફઘાનિસ્તાન સામેની એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ મેચની વન ડે સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમ ટૂંક સમયમાં જાહેર થવાની છે. આજે અમે એવા ખેલાડીઓ વિશે જણાવીશું જેમની ટેસ્ટ અને વન ડે ટીમ માટે પસંદગી થવાની સંભાવના છે.
ટેસ્ટ ટીમમાં કોને તક મળશે ?
શુભમન ગિલ અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. આ ટેસ્ટ મેચ માટે ઓપનર તરીકે યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેએલ રાહુલની પસંદગી લગભગ નિશ્ચિત છે. દેવદત્ત પડિકલ, કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંત ટીમ ઇન્ડિયાના મિડલ ઓર્ડરમાં રમશે. ઓલરાઉન્ડર તરીકે રવિન્દ્ર જાડેજા, અક્ષર પટેલ અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મેળવે તેવી અપેક્ષા છે.
કુલદીપ યાદવ સ્પિનર તરીકે સેવા આપશે. ભારતની ટેસ્ટ ટીમમાં ફાસ્ટ બોલર તરીકે મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અંશુલ કંબોજ અને આકાશ દીપની પસંદગી થઈ શકે છે. સાઈ સુદર્શનને બેકઅપ બેટ્સમેન તરીકે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મળી શકે છે.
ODI ટીમમાં કોને મળશે તક ?
શુભમન ગિલ અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI સિરીઝમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. વિસ્ફોટક ઓપનર રોહિત શર્મા શુભમન ગિલ સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરે તેવી શક્યતા છે. સંપૂર્ણ જવાબદારી વિરાટ કોહલીના ખભા પર રહેશે, જે ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરશે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા બંને આ ODI સિરીઝમાં ભારત માટે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે તેવી શક્યતા છે. શ્રેયસ ઐયર અને કેએલ રાહુલ મિડલ ઓર્ડર સંભાળશે.
ODI ટીમમાં ઓલરાઉન્ડર કોણ હશે ?
અક્ષર પટેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, હાર્દિક પંડ્યા અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ODI સિરીઝ માટે ઓલરાઉન્ડર તરીકે પસંદ થઈ શકે છે. અક્ષર પટેલ અને રવિન્દ્ર જાડેજા બેટિંગ અને સ્પિન બોલિંગ બંનેમાં ભારતની તાકાત વધારશે. હાર્દિક પંડ્યા અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ઈન્ડિયા માટે તેમની બેટિંગ અને ફાસ્ટ બોલિંગ કુશળતા બંને સાથે યોગદાન આપશે.
કુલદીપ યાદવ ODI ટીમમાં સ્પેશ્યાલિસ્ટ સ્પિનર હશે અને તેને સ્કવોડમાં સમાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આ ODI સિરીઝમાં મોહમ્મદ સિરાજ નિઃશંકપણે બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે. મોહમ્મદ સિરાજ ઉપરાંત પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને અર્શદીપ સિંહને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર) અને યશસ્વી જયસ્વાલ બેકઅપ પ્લેયર હશે.
એક ટેસ્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયા
યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, દેવદત્ત પડિકલ, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રિષભ પંત (વિકેટકીપર), રવીન્દ્ર જાડેજા, ધ્રુવ જુરેલ, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અંશુલ કંબોજ, સાઈ સુદર્શન, અર્શદીપ સિંહ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી.
3 મેચની ODI સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયા
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, રવીન્દ્ર જાડેજા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અર્શદીપ સિંહ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, સંજુ સેમ્સન (વિકેટકીપર), યશસ્વી જયસ્વાલ.