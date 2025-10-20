Prev
IND vs AUS : બીજી મેચની પ્લેઇંગ-11ને લઈને મોટા સમાચાર, આ ખેલાડી પર લટકતી તલવાર

India vs Australia : પહેલી વનડે હાર્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાનું ધ્યાન હવે બીજી મેચ પર છે. બીજી મેચ માટે પ્લેઈંગ 11ને લઈને એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ખેલાડીને બહાર કરવામાં આવી શકે છે. શુભમન ગિલ પ્લેઈંગ 11માં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરી શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 20, 2025, 08:29 PM IST

IND vs AUS : બીજી મેચની પ્લેઇંગ-11ને લઈને મોટા સમાચાર, આ ખેલાડી પર લટકતી તલવાર

India vs Australia : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી મેચ 23 ઓક્ટોબરે રમાશે. ભારત 19 ઓક્ટોબરે પહેલી મેચ હારી ગયું હતું. હવે, બીજી મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક મોટો ફેરફાર સામે આવ્યો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવી શકે છે. 

આ ખેલાડીઓમાં વોશિંગ્ટન સુંદર છે, જેનું ખરાબ પ્રદર્શન રહ્યું હતું. કુલદીપ યાદવને તેની જગ્યાએ લેવામાં આવી શકે છે. હર્ષિત રાણાને પણ બહાર કરવામાં આવી શકે છે અને તેના સ્થાને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને પસંદ કરવામાં આવી શકે છે.

ટીમ ઈન્ડિયાનો ટોપ ઓર્ડર

ટોપ ઓર્ડર વિશે વાત કરીએ તો રોહિત શર્મા અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ ઓપનર તરીકે જોઈ શકાય છે. પર્થમાં બંને ખેલાડીઓના બેટ શાંત રહ્યા હતા, પરંતુ રોહિત અને ગિલ એડિલેડમાં વાપસી કરી શકે છે. પર્થમાં કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયેલ વિરાટ કોહલી નંબર 3 પર જોવા મળશે.

મિડલ ઓર્ડર

જો મિડલ ઓર્ડર વિશે વાત કરીએ તો આપણે શ્રેયસ ઐયરને નંબર 4 પર, વિકેટકીપર કેએલ રાહુલને નંબર 5 પર અને અક્ષર પટેલને નંબર 6 પર જોઈ શકીએ છીએ. બીજી મેચમાં ભારત મિડલ ઓર્ડર ભારે નિર્ભર રહી શકે છે.

એક મજબૂત ફિનિશર

નીતીશ કુમાર રેડ્ડી એડિલેડ ઓવલમાં સંભવિત ફિનિશર બની શકે છે. નીતિશે પાછલી મેચમાં ODIમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. બેટ્સમેન તરીકે તેણે 11 બોલમાં અણનમ 19 રન બનાવ્યા હતા. જો કે, તેણે બોલિંગ ખરાબ કરી હતી.

બોલિંગ યુનિટ

બોલિંગ આક્રમણમાં ફેરફારની અપેક્ષા છે. સ્પિનર કુલદીપ યાદવને ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરની જગ્યાએ લેવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. પ્રથમ મેચમાંથી કુલદીપની બાદબાકીથી ઘણો વિવાદ થયો હતો. બાકીના બોલરોમાં હર્ષિત રાણાની જગ્યાએ પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને પસંદ કરવામાં આવી શકે છે. તો મોહમ્મદ સિરાજ અને અર્શદીપ સિંહ રમવાની અપેક્ષા છે. 

