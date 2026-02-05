T20 WC : વોર્મ અપ મેચે જ નક્કી કરી નાખી ભારતની પ્લેઈંગ-11, આ બે ખેલાડીઓને બેસવું પડશે બહાર !
Team India : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ માટે યોજાયેલી વોર્મ અપ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 30 રનથી હરાવ્યું. આ મેચથી મેનેજમેન્ટને ટીમના મોટાભાગના ખેલાડીઓની કસોટી કરવાની તક મળી. જેના પરથી મેનેજમેન્ટ હવે ભારતની ફાઈનલ પ્લેઈંગ-11 નક્કી કરશે.
Team India : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઘરઆંગણે રમાઈ રહેલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ખિતાબ જીતવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. ટુર્નામેન્ટની એકમાત્ર વોર્મ-અપ મેચમાં ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 30 રનથી હરાવ્યું. આ મેચમાં ટીમના વિજયથી ઘણી બાબતો સ્પષ્ટ થઈ ગઈ. ભારતે આ મેચમાં તેના લગભગ તમામ ખેલાડીઓની કસોટી કરી. આ જીત સાથે આગામી મેચો માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવન પણ લગભગ નક્કી થઈ ગઈ છે.
અભિષેક શર્મા અને ઈશાન કિશન કરશે ઓપનિંગ
ભારતીય ટીમની સૌથી મોટી તાકાત તેની આક્રમક ઓપનિંગ જોડી છે. વિશ્વના નંબર 1 ટી20 બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા પોતાની ઘાતક બેટિંગથી પાવરપ્લેનો સંપૂર્ણ લાભ લઈ રહ્યો છે. તો ઈશાન કિશને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે સદી અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વોર્મ-અપ મેચમાં 20 બોલમાં 53 રન બનાવીને ટીમમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કર્યું છે. ત્યારે સંજુ સેમસનને બહાર બેસવું પડી શકે છે.
મિડલ ઓર્ડરમાં તિલક વર્મા, સૂર્યા અને હાર્દિક
નંબર 3 પર તિલક વર્માની વાપસીથી ટીમ મજબૂત થઈ છે. કેપ્ટન સૂર્યાકુમાર યાદવ (નંબર 4) ટીમનો મુખ્ય આધારસ્તંભ છે, જે 360 ડિગ્રી બેટિંગ માટે જાણીતો છે. ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા (નંબર 5) અને શિવમ દુબે ફિનિશર અને છઠ્ઠા બોલિંગ વિકલ્પ તરીકે ટીમમાં રહેશે. રિંકુ સિંહને 'એક્સ-ફેક્ટર' ફિનિશર તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જે અંતિમ ઓવરોમાં ઝડપી રન બનાવવામાં માહેર છે. નોંધનીય છે કે, આ બધા ખેલાડીઓને વોર્મ-અપ મેચમાં પૂરતી તક મળી હતી. વાપસી પર તિલક વર્માએ 19 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા.
અક્ષર અને વરુણ ચક્રવર્તી સ્પિન વિભાગ સંભાળશે
ભારતીય પિચોને જોતાં સ્પિન વિભાગમાં અક્ષર પટેલ અને વરુણ ચક્રવર્તીનો સમાવેશ લગભગ નિશ્ચિત છે. વરુણ ચક્રવર્તી તેની સ્પિનથી બેટ્સમેનોને છેતરવામાં સફળ રહ્યો છે. કેપ્ટન સૂર્યા માટે સૌથી મોટો પડકાર કુલદીપ યાદવ અને વરુણને એકસાથે કેવી રીતે રમાડવા તે હશે. પરિણામે કુલદીપ યાદવને મોટાભાગની મેચો બહાર બેસવું પડી શકે છે. જો કે, કુલદીપ એવી મેચોમાં રમતો જોવા મળશે જ્યાં પીચ સ્પિનરોને અનુકૂળ હોય છે.
બુમરાહ અને અર્શદીપની જોડી પણ જોવા મળશે
ફાસ્ટ બોલિંગનું નેતૃત્વ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ કરશે. તેને અર્શદીપ સિંહનો સાથ મળશે, જે નવા બોલથી અને ડેથ ઓવરમાં વિકેટ લેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. અર્શદીપ છેલ્લા બે વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. હર્ષિત રાણા બેકઅપ તરીકે ઉપલબ્ધ રહેશે.
ટીમ ઇન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઇંગ-11
અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, રિંકુ સિંહ, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ.
