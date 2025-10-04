Prev
રોહિત-કોહલીની વાપસી...હાર્દિક-પંત બહાર, આવી હશે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતીય ODI ટીમ!

IND vs AUS : ટીમ ઈન્ડિયા આ મહિને ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી અને પાંચ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો માટે ઓસ્ટ્રેલિયા રવાના થશે. ભારતીય ટીમની જાહેરાત 4 ઓક્ટોબરે થવાની ધારણા છે. ODI કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી લાંબા વિરામ પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કરશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:53 AM IST

IND vs AUS : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આ મહિને 3 ODI અને 5 T20 માટે ઓસ્ટ્રેલિયા જશે. ભારતીય ટીમની જાહેરાત 4 ઓક્ટોબરે થઈ શકે છે. ત્યારે ODI કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને મહાન બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી લાંબા સમય બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ટેસ્ટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂકેલા આ બે અનુભવી ખેલાડીઓ છેલ્લે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી દરમિયાન ભારતની જર્સીમાં જોવા મળ્યા હતા. 

વિરાટ અને રોહિત વાપસી કરશે

ઓસ્ટ્રેલિયા વનડે શ્રેણીથી કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી લાંબા સમય પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કરવા જઈ રહ્યા છે. T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂકેલા રોહિત અને વિરાટ છેલ્લે ભારત માટે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025ની ફાઇનલમાં રમ્યા હતા, જ્યાં ભારતીય ટીમે ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને વિજય મેળવ્યો હતો. પસંદગીકારો શનિવારે શ્રેણીના બંને ફોર્મેટ માટે એકસાથે ટીમ પસંદ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આરપી સિંહ અને પ્રજ્ઞાન ઓઝા પણ પસંદગીકારોમાં સામેલ હશે. 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ BCCIની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં બંનેને પાંચ સભ્યોની પસંદગી સમિતિના નવા સભ્યો તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, "પ્રવાસ માટે પસંદગીની દોડમાં સામેલ તમામ ખેલાડીઓની ફિટનેસ સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. હવે પસંદગીકારોએ નક્કી કરવાનું છે કે તેઓ કયા ફોર્મેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે કોને પસંદ કરે છે." રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી IPL પછી ક્રિકેટના મેદાનથી દૂર છે, પરંતુ બંને સતત ODI શ્રેણી માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. રોહિતે બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની પણ મુલાકાત લીધી હતી જેથી તેની બેટિંગ અને ફિટનેસ પર કામ કરી શકાય.

હાર્દિક અને પંત બહાર, કોને તક મળશે ?

ઈજાગ્રસ્ત રિષભ પંત આ પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયા સાથે રહેશે નહીં કારણ કે તે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. આવી સ્થિતિમાં, સંજુ સેમસનને ODIમાં બેકઅપ વિકેટકીપર તરીકે રાખવામાં આવી શકે છે. દરમિયાન, ઈજાગ્રસ્ત હાર્દિક પંડ્યાની જગ્યાએ નીતિશ કુમાર રેડ્ડી હોઈ શકે છે. ધ્રુવ જુરેલે પણ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે સદી ફટકારીને પોતાનો દાવો મજબૂત બનાવ્યો છે.

ગિલ, બુમરાહ અને કુલદીપને આરામ મળશે ?

પ્રવાસની શરૂઆતમાં કે મધ્યમાં ગિલ, બુમરાહ અને કુલદીપને કેટલો આરામ આપવામાં આવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે, કારણ કે ભારત 14 નવેમ્બરથી કોલકાતામાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે બે ટેસ્ટ મેચ રમશે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ વનડે મેચ 19, 23 અને 25 ઓક્ટોબરે રમાશે. ત્યારબાદ 29 ઓક્ટોબરથી 8 નવેમ્બર સુધી ટી20 શ્રેણી રમાશે.

આવી હોઈ શકે છે વનડે ટીમ 

રોહિત શર્મા (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ, તિલક વર્મા, નીતિશ રેડ્ડી, શિવમ દુબે, રવિન્દ્ર જાડેજા, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ.

Team IndiaRohit SharmaVirat KohliIndia vs Australia ODIindia odi squad for australia tour

