/અફઘાનિસ્તાન સામે કેવી હશે ભારતની T20 ટીમ ? આ 15 ખેલાડીઓની ચમકશે કિસ્મત, બુમરાહ-પંડ્યાની થશે વાપસી!

Team India : શ્રીલંકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 1-0થી જીત્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાનું આગામી લક્ષ્ય અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી છે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની શ્રેણી 13 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે આ T20 શ્રેણી આયોજન રમાશે. આ મેચો 13, 15 અને 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે, જેમાં ત્રણેય મેચ નવી દિલ્હીના એક જ સ્થળે યોજાશે.
આ શ્રેણી અફઘાનિસ્તાનના 'ફ્યુચર ટૂર્સ પ્રોગ્રામ'નો ભાગ છે. તાજેતરના વર્ષોમાં અફઘાનિસ્તાને ભારતમાં તેની ઘરેલું મેચોનું આયોજન કર્યું છે. બંને દેશો વચ્ચે આ માત્ર બીજી દ્વિપક્ષીય T20 શ્રેણી હશે. ટીમો છેલ્લે જાન્યુઆરી 2024માં ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં ટકરાઈ હતી, જેમાં ભારતે 3-0થી જીત મેળવી હતી. તે પહેલાં ભારત જૂનમાં આયર્લેન્ડ સામે T20 શ્રેણી 0-2થી હારી ગયું હતું અને જુલાઈમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 0-4થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ભારતે જુલાઈમાં ઝિમ્બાબ્વેને T20 શ્રેણીમાં 3-0થી હરાવીને આ હારનો સિલસિલો અટકાવ્યો હતો.
અફઘાનિસ્તાન સામે ભારતની T20 ટીમ કેવી હશે?
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ 13 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી માટે હજુ સુધી ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી નથી. એવી ધારણા છે કે ટીમની જાહેરાત સપ્ટેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયા દરમિયાન કરવામાં આવશે. અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી માટે સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાના વાપસી અંગે અનિશ્ચિતતા છે. બંને હાલમાં બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે તેમનું રિહેબિલિટેશન અને પ્રેક્ટિસ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે. તેમના કાર્યભારને સંચાલિત કરવાની જરૂરિયાતને કારણે તેઓ ક્યારે મેચમાં પાછા ફરશે તે ચોક્કસ આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે.
ટોપ ઓર્ડર
વૈભવ સૂર્યવંશી સાથે ઓપનર તરીકે અભિષેક શર્મા અને પ્રભસિમરન સિંહનો 15 સભ્યોની ટીમમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. વિસ્ફોટક ઓપનર અભિષેક શર્મા વૈભવ સૂર્યવંશી સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરી શકે છે. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવાની જવાબદારી ઈશાન કિશન સંભાળશે.
મિડલ ઓર્ડર અને ઓલરાઉન્ડર્સ
શ્રેયસ ઐયર, તિલક વર્મા અને રિંકુ સિંહ મિડલ ઓર્ડર ડેપ્થ પૂરી પાડશે જેની ભારતને ખૂબ જરૂર છે. ફાસ્ટ-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર તરીકે શિવમ દુબેને તક મળી શકે છે.
બોલિંગ યુનિટ
15 સભ્યોની ટીમમાં અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને વરુણ ચક્રવર્તી મુખ્ય સ્પિનરો હોવાની શક્યતા છે. ફાસ્ટ-બોલિંગ યુનિટમાં અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને મયંક યાદવનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતની સંભવિત 15 સભ્યોની ટીમ
વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, પ્રિન્સ યાદવ, વોશિંગ્ટન સુંદર, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, મયંક સિંહ, પ્રભસિમરન સિંહ,