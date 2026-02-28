વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મળી ચેતવણી, આ એક ભૂલ કરી દેશે સેમીફાઈનલથી દૂર
IND vs WI T20 World Cup 2026: 1 માર્ચે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની મેચ વર્ચ્યુઅલ નોકઆઉટ જેવી છે, કારણ કે જે ટીમ જીત હાંસિલ કરશે તે ટીમ T20 વર્લ્ડ કપના સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે. જોકે, સુનિલ ગાવસ્કરે ચેતવણી આપી છે કે 'મેન ઇન બ્લુ' ટીમે કેરેબિયન ટીમને હળવાશથી ન લેવી જોઈએ.
Trending Photos
Sunil Gavaskar On India vs West Indies Match: સુનીલ ગાવસ્કરે ભારતને ચેતવણી આપી છે કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં પોતાની છેલ્લી સુપર 8 મેચ પહેલા ઓછી ન આંકે. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન દાવ પર હોવાથી ટીમ ઈન્ડિયા ભૂલો કરી શકે નહીં, ખાસ કરીને એવી ટીમ સામે જે બેટ અને બોલ બંનેમાં સારા ફોર્મમાં છે.
‘WI ને હળવાશથી ન લો’
સ્ટાર સ્પોર્ટ્સના "ક્રિકેટ લાઈવ" પર બોલતા ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સુનીલ ગાવસ્કરે મેચના મહત્વ પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું હતું કે, "ભારત વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હળવાશથી ન લઈ શકે. રવિવારની મેચ નક્કી કરશે કે તેઓ સેમિફાઇનલમાં આગળ વધે છે કે T20 વર્લ્ડ કપ 2028 ની રાહ જુએ છે."
‘એક અલગ પ્રકારનો પડકાર’
ગાવસ્કરે વધુમાં ભાર મૂક્યો કે ભારત માટેનો પડકાર સંપૂર્ણપણે અલગ હશે. "હવે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ એક બિલકુલ અલગ પડકાર છે. તેમને હળવાશથી લઈ શકાય નહીં. તેમના બેટ્સમેનો ટોચના ફોર્મમાં છે. તેમના બોલરો સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. તેઓ વિરોધી ટીમની ભૂલોને યોગ્ય અંજામ આપે છે અને યોગ્ય સમયે સ્ટ્રાઈક કરે છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની બેટિંગના ખતરાનો સામનો કરવા માટે ભારતને એક સારા પ્લાનની જરૂર પડશે. તેમના બેટ્સમેનો પહેલા બોલથી જ શોટ રમવાનું શરૂ કરે છે. તેઓ ડિલિવરીને માન આપવાની જરૂર છે કે નહીં તે જોવા માટે રાહ જોતા નથી."
‘આપણે સમજદારીપૂર્વક રમવું પડશે’
તેમણે આગળ જણાવ્યું હતું કે, "બોલનો આદર કરવાની તેમની રીત એ છે કે તેમને દોરડા પર મારવો. તેથી ભારતે સમજદારીપૂર્વક રમવું પડશે, પ્લાન બનાવવો પડશે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને એવી રીતે હરાવવું પડશે જેની તેઓ અપેક્ષા ન રાખે. રવિવારની મેચ ચોક્કસપણે રોમાંચક રહેશે." બંને ટીમો 1 માર્ચે કોલકાતાના પ્રખ્યાત ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ટકરાશે. આ મેચનો વિજેતા સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે