Women's WC : ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હાર્યા બાદ પણ ટીમ ઈન્ડિયા પહોંચી શકે છે સેમિફાઇનલમાં, જાણો સંપૂર્ણ સમીકરણ

Women World Cup 2025 : ભારતીય ટીમે શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. જો કે, ત્યારથી હરમન બ્રિગેડનો મોમેન્ટમ ખોરવાઈ ગયો છે અને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની શક્યતાઓ નબળી દેખાઈ રહી છે. ભારત પાસે હવે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ મેચ રમવાની બાકી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:35 AM IST

Women's WC : ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હાર્યા બાદ પણ ટીમ ઈન્ડિયા પહોંચી શકે છે સેમિફાઇનલમાં, જાણો સંપૂર્ણ સમીકરણ

Women World Cup 2025 : ભારતીય ટીમને ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 12 ઓક્ટોબરના રોજ વિશાખાપટ્ટનમના ACA-VDCA ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 331 રનનો મોટો ટાર્ગેટ રાખ્યો હતો, જે મુલાકાતી ટીમે એક ઓવર બાકી રહેતાં હાંસલ કરી લીધો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન એલિસા હીલીએ શાનદાર 142 રન બનાવ્યા અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી.

વર્તમાન ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમનો આ સતત બીજો પરાજય હતો. અગાઉ તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ વિકેટથી હારી ગયા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની હાર બાદ હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ મુશ્કેલીમાં દેખાય છે. ભારત હાલમાં ચાર પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને છે. ભારતે બે મેચ જીતી છે અને એટલી જ મેચ હારી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સાત પોઈન્ટ સાથે પ્રથમ સ્થાને છે, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ છ પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે. દક્ષિણ આફ્રિકા ચોથા સ્થાને છે (4 પોઈન્ટ) અને ન્યુઝીલેન્ડ (2 પોઈન્ટ) પાંચમા સ્થાને છે.

પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચની ચાર ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે, જેના કારણે ભારત માટે વિજેતા ફોર્મમાં પાછા ફરવું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની ગયું છે. ઇંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જે ફોર્મમાં છે તે જોતાં, તેઓ ટોપ-2 ફિનિશ માટે મજબૂત દાવેદાર છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ બંનેએ અત્યાર સુધી એક પણ મેચ હારી નથી. સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ભારતને હવે બાકીની ત્રણ મેચમાંથી ઓછામાં ઓછી બે જીતવાની જરૂર છે.

જો ભારતીય ટીમ ત્રણેય મેચ જીતી જાય છે, તો તેના 10 પોઈન્ટ થશે અને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે

ભારત બે મેચ જીતે તો : જો ભારતીય ટીમ ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડને હરાવે છે, તો સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તેની શક્યતા મજબૂત બનશે. જો ભારત ઇંગ્લેન્ડ સામે હારી જાય છે, તો તેને ન્યુઝીલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશને હરાવવા જરૂરી બનશે. સાત મેચના લીગ ફોર્મેટમાં, 8 પોઈન્ટ ધરાવતી ટીમો સામાન્ય રીતે સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે. જો ભારતીય ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ સામે હારી જાય છે પરંતુ ઇંગ્લેન્ડ અને બાંગ્લાદેશને હરાવે છે, તો તેને આશા રાખવી પડશે કે પાકિસ્તાન, ઇંગ્લેન્ડ અથવા શ્રીલંકામાંથી કોઈ એક ન્યુઝીલેન્ડને હરાવે.

ભારત ફક્ત એક મેચ જીતે તો : જો ભારતીય ટીમ હવે ફક્ત એક મેચ જીતે છે, તો તેની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા લગભગ ખતમ થઈ જશે. આવી સ્થિતિમાં, ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા બંને ભારતને પાછળ છોડી શકે છે.

ભારતીય ટીમની બાકીની મેચો 

  • ઇંગ્લેન્ડ, 19 ઓક્ટોબર, ઇન્દોર
  • ન્યૂઝીલેન્ડ, 23 ઓક્ટોબર, નવી મુંબઈ
  • બાંગ્લાદેશ, 26 ઓક્ટોબર, નવી મુંબઈ
     

