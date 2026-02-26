Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

T20 World Cup 2026 : મેચ ચેન્નાઈમાં, પરંતુ ભારતનું ભવિષ્ય નક્કી થશે અમદાવાદમાં, જાણો કેવી રીતે

Team India : આજે ટીમ ઈન્ડિયા બે મેચ રમશે. એક મેદાન પર અને એક મેદાનની બહાર અને બંને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તેનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે. ચેન્નાઈમાં ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે મેચ રમાશે, પરંતુ આ મેચ કરતાં પણ ભારત માટે અમદાવાદમાં રમાનારી મેચ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનું આગામી ભવિષ્ય નક્કી કરશે.

 

ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ બે મેચો કઈ છે અને કેવી રીતે નક્કી થાશે T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનું ભવિષ્ય.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:36 PM IST
  • ચેન્નાઈમાં ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે મેચ રમાશે
  • ચેન્નાઈમાં માત્ર જીત જ નહીં, મોટું માર્જિન પણ જરૂરી
  • અમદાવાદમાં બીજી મેચ, જ્યાં ટીમ ઇન્ડિયાનું નક્કી થશે ભવિષ્ય ! 

 

Trending Photos

T20 World Cup 2026 : મેચ ચેન્નાઈમાં, પરંતુ ભારતનું ભવિષ્ય નક્કી થશે અમદાવાદમાં, જાણો કેવી રીતે

Team India : આજે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર 8 તબક્કામાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરી કસોટી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે ટીમ ફક્ત એક મેચ નહીં, પરંતુ બે મેચ રમશે જે તેનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે. એક મેચ જેમાં તેઓ વ્યક્તિગત રીતે મેદાનમાં ઉતરશે અને બીજી મેચ જેનું પરિણામ અમદાવાદમાં નક્કી થશે. આ સમગ્ર ડ્રામા ગુરુવારે એટલે કે આજે જોવા મળશે. 

ચેન્નાઈમાં માત્ર જીત જ નહીં, મોટું માર્જિન પણ જરૂરી 

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં ઝિમ્બાબ્વેનો સામનો કરશે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 76 રનની હારથી ટીમ ઈન્ડિયાનો નેટ રન રેટ -3.800 થઈ ગયો છે.

હવે પરિસ્થિતિ એવી છે કે માત્ર જીત પૂરતી નથી. સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની આશાઓને જીવંત રાખવા માટે ભારતે મોટા માર્જિનથી જીતવાની જરૂર પડશે. ટોપ ઓર્ડરમાં અસ્થિરતા ટીમ માટે ચિંતાનું કારણ બની રહી છે. મજબૂત શરૂઆતનો અભાવ મિડલ ઓવરોમાં ધીમી ગતિ તરફ દોરી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, બેટિંગ યુનિટને આજે સામૂહિક જવાબદારી ઉપાડવી પડશે.

અમદાવાદમાં બીજી મેચ, જ્યાં ટીમ ઇન્ડિયાનું નક્કી થશે ભવિષ્ય ! 

જોકે, ટીમ ઇન્ડિયા માટે અસલી ટેન્શન ચેન્નાઈ પૂરતું મર્યાદિત નથી. આજે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ ટીમ અને દક્ષિણ આફ્રિકા અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. બંને ટીમો સુપર 8માં અત્યાર સુધી અપરાજિત છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ઝિમ્બાબ્વેને 107 રનથી હરાવીને પોતાની આક્રમકતા દર્શાવી, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 76 રનથી હરાવ્યું હતું.  

આજની મેચનું ગણિત 

  • જો દક્ષિણ આફ્રિકા વેસ્ટ ઇન્ડીઝને હરાવે છે, તો ટીમ ઇન્ડિયા માટે સમીકરણો થોડા સરળ થઈ જશે
  • જો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ જીતે છે, તો પરિસ્થિતિ વધુ જટિલ બનશે અને ટીમ ઈન્ડિયાએ બાકીના પરિણામો પર આધાર રાખવો પડશે
  • આ કિસ્સામાં ભારતે તેની બંને મેચ જીતવી પડશે અને આશા રાખવી પડશે કે આગામી મેચોમાં પરિણામો તેમના પક્ષમાં આવે
  • આનો અર્થ એ છે કે અમદાવાદમાં રિઝલ્ટ ચેન્નાઈમાં રમાઈ રહેલી મેચ જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે

આ ફક્ત એક મેચ નથી, સેમિફાઇનલ માટેની પ્રી-સ્ક્રિપ્ટ છે

આજે ગ્રુપ 1 સેમિફાઇનલ ચિત્ર લગભગ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. એક બાજુ ચેન્નાઈમાં ટીમ ઈન્ડિયા મેદાન પર ધુમ મચાવશે તો બીજી મેચના પરિણામની પણ રાહ જોવી પડશે. ક્રિકેટમાં ઘણીવાર એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે તમારું ભાગ્ય જાતે લખો છો, પરંતુ આજે ટીમ ઈન્ડિયાએ બીજાના ભાગ્ય પર નજર રાખવી પડશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Team IndiaInd vs ZimIND vs ZIM Super 8India semifinal scenario 2026Ahmedabad

Trending news