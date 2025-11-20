સિરીઝ વચ્ચે બદલાયો ટીમ ઈન્ડિયાનો કેપ્ટન, આફ્રિકા સામેની બીજી ટેસ્ટમાંથી ગિલ બહાર !
Shubman Gill : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ ચાલી રહી છે. સિરીઝની બીજી મેચ 22 નવેમ્બરથી ગુવાહાટીમાં રમાશે. સિરીઝની બીજી મેચ માટે ભારતીય ટીમે પોતાનો કેપ્ટન બદલ્યો છે. ડાબોડી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પંતને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
Trending Photos
Shubman Gill : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ ચાલી રહી છે. સિરીઝની બીજી મેચ 22 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ તેની ગરદનની ઇજામાંથી બહાર આવ્યો નથી. પરિણામે, તે ગુવાહાટીમાં આગામી ટેસ્ટ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ડાબોડી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પંત કેપ્ટન તરીકે જવાબદારી સંભાળશે.
પ્રથમ ટેસ્ટમાં ઇજાગ્રસ્ત
કોલકાતામાં પ્રથમ ટેસ્ટ દરમિયાન શુભમન ગિલને ગરદનની ઇજા થઈ હતી. પ્રથમ ઇનિંગમાં માત્ર ત્રણ બોલ રમ્યા બાદ તે રિટાયર્ડ હર્ટ થયો હતો. તે બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરી શક્યો નહોતો અને તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. ગિલ હવે બીજી મેચમાંથી પણ બહાર થઈ ગયો છે. ડોકટરો માને છે કે બીજી ટેસ્ટ રમવાથી જોખમ વધી શકે છે.
પંત જવાબદારી સંભાળશે
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટમાંથી ગિલ બહાર થયા બાદ રિષભ પંત ટીમના કેપ્ટન તરીકે જવાબદારી સંભાળશે. વધુમાં ગિલના સ્થાને સાઈ સુદર્શન અથવા દેવદત્ત પડિકલનો વિચાર કરી શકાય છે. બંને ખેલાડીઓએ ભારત માટે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું છે. ગિલના બહાર થવાથી પડિકલ અથવા સુદર્શન પહેલી પસંદગી હોઈ શકે છે.
ભારત સિરીઝમાં પાછળ
ભારતીય ટીમ કોલકાતામાં પ્રથમ મેચ 30 રનથી હારી ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 55 ઓવરમાં 159 રન બનાવ્યા. જવાબમાં ભારતીય ટીમે પ્રથમ ઇનિંગમાં 62.2 ઓવરમાં 189 રન બનાવીને 30 રનની લીડ મેળવી. ત્યારબાદ દક્ષિણ આફ્રિકાએ બીજી ઇનિંગમાં 54 ઓવરમાં 153 રન બનાવ્યા, જેના જવાબમાં ભારતીય ટીમ 93 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકાએ મેચ 30 રનથી જીતી અને સિરીઝમાં 1-0થી લીડ મેળવી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે