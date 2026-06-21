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ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, જાણો કોનું કપાયું પત્તુ, કોને મળ્યું સ્થાન

Team India : ભારતીય ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે 5 ટી20 મેચ ઉપરાંત ત્રણ વનડે મેચ રમવાની છે. ટી20 માટેની ટીમની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ચૂકી છે. હવે, ભારતીય પસંદગીકારોએ વનડે ટીમની પણ જાહેરાત કરી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 21, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:31 PM IST
ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, જાણો કોનું કપાયું પત્તુ, કોને મળ્યું સ્થાન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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ODI સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, જાણો કોનું કપાયું પત્તુ, કોને મળ્યું સ્થાન
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