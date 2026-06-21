/ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, જાણો કોનું કપાયું પત્તુ, કોને મળ્યું સ્થાન

Team India : ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિરાટ કોહલીનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જોકે તે હાલમાં સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી. તેની ઉપલબ્ધતા ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન છે, એટલે કે જો તે ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરે તો જ તે રમી શકે છે.
બુમરાહની વાપસી, જયસ્વાલ બહાર
ટીમ પસંદગીની એક મુખ્ય હાઇલાઇટ જસપ્રીત બુમરાહની ODIમાં વાપસી છે. બુમરાહ છેલ્લે 2023 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ દરમિયાન ભારત માટે વનડેમાં રમ્યો હતો. ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલની પણ ODI ટીમમાં વાપસી થઈ છે. અક્ષર અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી માટે ટીમનો ભાગ નહોતો.
જો કે, 20 જૂને અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI મેચમાં સદી ફટકારનાર યશસ્વી જયસ્વાલને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. વિરાટ કોહલીની વાપસી બાદ તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. યશસ્વીને અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી માટે ફક્ત એટલા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો કારણ કે કોહલી ઘાયલ હતો. પ્રિન્સ યાદવ અને હર્ષ દુબે પણ ODI ટીમનો ભાગ નથી. તો રવિન્દ્ર જાડેજાને પણ ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી.
🚨 News 🚨
India’s ODI squad for the England tour announced.
𝗡𝗢𝗧𝗘: Varun Chakaravarthy has been ruled out of the Ireland T20I Series as he continues his rehab at the BCCI COE.
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— BCCI (@BCCI) June 21, 2026
ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી* (ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન), શ્રેયસ ઐયર (વાઇસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ અને ગુર્નૂર બ્રાર.
ભારતનો ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ