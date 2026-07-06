/ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, રિંકુ સિંહની વાપસી... વૈભવ સૂર્યવંશી બહાર ?

Team India Squad For Zimbabwe : આ મહિને યોજાનારી ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત સોમવારે કરવામાં આવી હતી. શ્રેયસ ઐયર ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે તિલક વર્મા વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે સેવા આપશે. રિંકુ સિંહનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તે અગાઉ આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ તેમજ એશિયન ગેમ્સ માટે પસંદગીમાંથી બહાર રહ્યો હતો. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની ત્રણ T20 મેચ 23, 25 અને 26 જુલાઈના રોજ હરારેમાં રમાનારી છે.
4 નવા ચહેરાઓને તક
વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પ્રભસિમરન સિંહ, ફાસ્ટ બોલર અશોક શર્મા, યશ ઠાકુર અને સ્પિનર હર્ષ દુબેને T20 ટીમમાં પ્રથમ વખત પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રભસિમરન સિંહ, અશોક શર્મા અને યશ ઠાકુર ભારતીય ટીમમાં પોતાનું ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે, ત્યારે હર્ષ દુબે અગાઉ ભારત માટે વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ રમી ચૂક્યા છે. ફાસ્ટ બોલર મયંક યાદવ પણ લાંબા વિરામ બાદ ભારતીય ટીમમાં પાછો ફર્યો છે, તે છેલ્લે ઓક્ટોબર 2024માં ભારત માટે મેદાનમાં ઉતર્યો હતો.
સંજુ સેમસન બહાર, વૈભવ સૂર્યવંશી સુરક્ષિત
સંજુ સેમસનને T20 શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. પસંદગીકારોએ તેને આરામ આપવાનો નિર્ણય લીધો હોવાની શક્યતા છે. દરમિયાન 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. સૂર્યવંશીએ શનિવારે માન્ચેસ્ટરના ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી, જ્યાં તેને સંજુ સેમસનના સ્થાને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો.
🚨 News 🚨#TeamIndia squad announced for the 3️⃣-match T20I series against Zimbabwe.
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— BCCI (@BCCI) July 6, 2026
અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા અને અર્શદીપ સિંહ પણ બહાર
ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલ, ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા અને અર્શદીપ સિંહ પણ ટીમનો ભાગ નથી. વર્કલોડ મેનેજમેન્ટના ભાગ રૂપે આ ત્રણ ખેલાડીઓને આરામ આપવામાં આવ્યો હોવાની શક્યતા છે.
ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા (વાઇસ-કેપ્ટન), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, રિંકુ સિંહ, હર્ષ દુબે, વરુણ ચક્રવર્તી, પ્રિન્સ યાદવ, યશ ઠાકુર, અશોક શર્મા, મયંક યાદવ અને પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર).
ભારતનો ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ
(ત્રણેય મેચ સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થશે)
ODI શ્રેણી માટે મોટો ફેરફાર
14 જુલાઈથી શરૂ થનારી ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ઇજાગ્રસ્ત નીતિશ કુમાર રેડ્ડીના સ્થાને શિવમ દુબેનો ભારતીય ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ આ અપડેટની જાહેરાત કરી છે.