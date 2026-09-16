/વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમ જાહેર, જાડેજાની વાપસી, રોહિત-કોહલીનું શું થયું ?

IND vs WI : વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની શ્રેણી માટે ભારતીય ODI અને T20 ટીમોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ શ્રેણીની શરૂઆત 27 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી સાથે થશે, ત્યારબાદ 6 ઓક્ટોબરથી પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમાશે. પસંદગીકારોએ ODI ટીમ માટે અનુભવ અને યુવાશક્તિ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જ્યારે T20 ટીમમાં આક્રમક અને યુવા ખેલાડીઓને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે.
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનો ટીમમાં સમાવેશ
ODI શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ શુભમન ગિલ કરશે, જ્યારે કેએલ રાહુલને વાઇસ-કેપ્ટન અને મુખ્ય વિકેટકીપરની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. ટીમને રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓના અનુભવનો લાભ મળશે, જેઓ ટોપ ઓર્ડરને મજબૂતી આપશે. આ સાથે જ યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋતુરાજ ગાયકવાડ અને ધ્રુવ જુરેલ જેવા યુવા પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી બેટિંગ લાઇનઅપ વધુ મજબૂત અને સંતુલિત બની છે.
રવિન્દ્ર જાડેજાની પણ વાપસી
વન-ડે ટીમમાં ઓલ-રાઉન્ડર અને બોલિંગ વિભાગોમાં અનુભવી ખેલાડીઓ અને નવા ચહેરાઓનું સંતુલિત મિશ્રણ જોવા મળે છે. રવિન્દ્ર જાડેજા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અને નમન ધીરનો ઓલ-રાઉન્ડર વિકલ્પો તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કુલદીપ યાદવ સ્પિન આક્રમણની ધુરા સંભાળશે, જ્યારે મોહમ્મદ સિરાજ ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે. તેની સાથે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ગુરનૂર બ્રાર અને આકિબ નબી જેવા ઝડપી બોલરોને પોતાની છાપ છોડવાની શ્રેષ્ઠ તક મળશે.
🚨 News 🚨#TeamIndia ODI & T20I squads announced for West Indies tour of India 2026, along with updated squad for Japan T20I & Asian Games.
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— BCCI (@BCCI) September 16, 2026
T20 ટીમની પણ જાહેરાત
દરમિયાન, શ્રેયસ અય્યર અને તિલક વર્માને T20 શ્રેણીની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. T20 ટીમમાં વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન અને સંજુ સેમસન જેવા આક્રમક બેટ્સમેનોનો સમાવેશ થાય છે. શિવમ દુબે અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી જેવા વિસ્ફોટક ઓલ-રાઉન્ડરો મિડલ-ઓર્ડર અને ફિનિશિંગની ભૂમિકામાં ટીમને મજબૂતી પ્રદાન કરશે.
T20 ફોર્મેટ માટેનું બોલિંગ આક્રમણ પણ ખૂબ જ વૈવિધ્યસભર છે. સ્પિન વિભાગમાં, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને રવિ બિશ્નોઈની ચોકડી પોતાની વિવિધતાભરી બોલિંગથી વિરોધી બેટ્સમેનોને મૂંઝવણમાં મૂકવા માટે તૈયાર છે. અર્શદીપ સિંહ ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે, જેને મયંક યાદવ અને પ્રિન્સ યાદવ જેવા ફાસ્ટ બોલરોનો સાથ મળશે.
કોનું કપાયું પત્તુ ?
રિષભ પંતને T20 કે ODIમાં તક મળી નથી. BCCIએ ઈરાની કપ માટે 'રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા' ટીમની પણ જાહેરાત કરી છે, જેનું નેતૃત્વ પંત કરશે. તો જસપ્રીત બુમરાહને T20 અને ODI શ્રેણી માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, હાર્દિક પંડ્યા પણ રમી રહ્યો નથી.
પસંદગીકારો સામે સૌથી મોટો સવાલ હાર્દિક પંડ્યાની ફિટનેસનો પણ હતો. તેણે 2026ની IPL પછી કોઈ સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટ રમ્યું નથી. જૂનમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની વન-ડે શ્રેણી માટે તેની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ પગની ઈજાને કારણે શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં જ તે બહાર થઈ ગયો હતો. હવે, તેને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પણ રમી શકશે નહીં.
બે નવા ખેલાડીઓને તક
પસંદગીકારોએ બે નવા ખેલાડીઓને તક આપી છે. ફાસ્ટ બોલર આકિબ નબી અને નમન ધીરને પ્રથમ વખત વન-ડે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. જમ્મુ-કાશ્મીરના આકિબની શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદગી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેને ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી નહોતી.
ODI ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, ઋતુરાજ ગાયકવાડ, કે.એલ. રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન/વિકેટકીપર), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ગુરનૂર બ્રાર, મોહમ્મદ સિરાજ, આકિબ નબી, યશસ્વી જયસ્વાલ, નમન ધીર.
T20 ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિ બિશ્નોઈ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, મયંક યાદવ.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ
3 ODI
5 T20