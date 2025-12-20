IND vs NZ : ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20 સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, ઘણા ખેલાડીઓ બહાર
આગામી વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં શરૂ થનારા ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરના નેતૃત્વમાં શનિવારે મુંબઈમાં ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની આગામી શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વર્લ્ડ કપ માટે પસંદ કરાયેલી ટીમ આ શ્રેણીમાં પણ રમશે.
ટી20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ન્યુઝીલેન્ડ ભારત સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી અને પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમશે. ODI શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે, જ્યારે T20 શ્રેણી 21 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. આ T20 શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ રહેશે કારણ કે તે ટીમ ઈન્ડિયા માટે T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી કરવાની છેલ્લી તક હશે. આ શ્રેણી પછી ટીમ ઈન્ડિયા સીધા વર્લ્ડ કપ માટે જશે.
ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી અને T20 વર્લ્ડ કપ માટે 15 સભ્યોની ભારતીય ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, રિંકુ સિંહ, હર્ષિત રાણા, વોશિંગ્ટન સુંદર અને ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર).
આ ખેલાડીઓ થયા બહાર
શુભમન ગિલ, જીતેશ શર્મા અને શાહબાઝ અહેમદને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટેની ભારતીય ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. અક્ષર પટેલ દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણીમાંથી બહાર થયા બાદ શાહબાઝ અહેમદને તક આપવામાં આવી હતી.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
પ્રથમ વનડે 11 જાન્યુઆરીએ બરોડામાં રમાશે. બીજી વનડે 14 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં અને ત્રીજી અને અંતિમ વનડે 18 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરમાં રમાશે.
ટી20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 21 જાન્યુઆરીએ નાગપુરમાં, બીજી ટી20 રાયપુરમાં, ત્રીજી ટી20 25 જાન્યુઆરીએ ગુવાહાટીમાં, ચોથી ટી20 28 જાન્યુઆરીએ વિશાખાપટ્ટનમમાં અને છેલ્લી ટી20 31 જાન્યુઆરીએ કેરળમાં રમાશે.
ટી20 વર્લ્ડ કપ ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે યોજવાના છે. આ ટુર્નામેન્ટ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાની છે અને ફાઇનલ મેચ 8 માર્ચે રમાશે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારતને ટુર્નામેન્ટ માટે ગ્રુપ Aમાં રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા (યુએસએ), નામિબિયા, નેધરલેન્ડ્સ અને પાકિસ્તાનનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ભારત vs ન્યુઝીલેન્ડનો સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
- 11 જાન્યુઆરી: પ્રથમ વનડે, વડોદરા
- 14 જાન્યુઆરી: બીજી વનડે, રાજકોટ
- 18 જાન્યુઆરી: ત્રીજી વનડે, ઇન્દોર
- 21 જાન્યુઆરી: પ્રથમ ટી20, નાગપુર
- 23 જાન્યુઆરી: બીજી ટી20, રાયપુર
- 25 જાન્યુઆરી: ત્રીજી ટી20, ગુવાહાટી
- 28 જાન્યુઆરી: ચોથી ટી20, વિશાખાપટ્ટનમ
- 31 જાન્યુઆરી: પાંચમી ટી20, તિરુવનંતપુરમ
