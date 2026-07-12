/ઈંગ્લેન્ડ સામે શરમજનક હાર બાદ BCCIનો ચોંકાવનારો નિર્ણય, એક સાથે વનડે-T20 ટીમમાં મોટા ફેરફાર

Team India Squad : ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી પહેલા ભારતને બે મોટા ઝટકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ટીમના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા અને સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીને ઇજાઓને કારણે આગામી શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. તેમના સ્થાને પ્રિન્સ યાદવ અને રવિ બિશ્નોઈને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
હર્ષિત રાણા ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર
12 જુલાઈના રોજ જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં BCCIએ ખુલાસો કર્યો કે ટ્રેન્ટ બ્રિજ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી T20 દરમિયાન હર્ષિત રાણાને હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યા થઈ હતી. સ્કેનથી ગ્રેડ-1 હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાની પુષ્ટિ થઈ છે. આ ઈજાને કારણે હર્ષિતને ઇંગ્લેન્ડ સામેની આગામી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. તે હવે વધુ મૂલ્યાંકન માટે BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)ને રિપોર્ટ કરશે.
પ્રિન્સ યાદવ ODI ટીમમાં સામેલ
તેથી યુવા ફાસ્ટ બોલર પ્રિન્સ યાદવને હર્ષિતના સ્થાને ભારતીય ODI ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રિન્સે તાજેતરમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણીમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું, જ્યાં તેણે બે મેચમાં ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી. જોકે, પસંદગીકારોએ અનુભવી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજને બદલે પ્રિન્સ યાદવને પસંદ કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. સિરાજ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીથી ભારતીય ODI ટીમમાંથી બહાર છે.
વરુણ ચક્રવર્તી પણ ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસમાંથી બહાર
આ જ મેચ દરમિયાન સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીને ડાબા હાથના સ્નાયુમાં દુખાવો થયો હતો. MRI સ્કેન દરમિયાન ગ્રેડ-2 હેમસ્ટ્રિંગમાં ઇજા થઈ હોવાનું બહાર આવ્યું. તબીબી નિષ્ણાતોની સલાહ મુજબ, તેને ઝિમ્બાબ્વે સામેની આગામી ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. વરુણ તેની રિકવરી માટે BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)ને રિપોર્ટ કરશે.
તેથી લેગ-સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈને તેના સ્થાને ભારતીય T20 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. બિશ્નોઈ ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી દરમિયાન પણ ભારતીય ટીમનો ભાગ હતો.
🚨 News 🚨
Prince Yadav and Ravi Bishnoi named as replacements for injured Harshit Rana and Varun Chakaravarthy in #TeamIndia's squads for #ENGvIND ODIs and #ZIMvIND T20Is, respectively.
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— BCCI (@BCCI) July 12, 2026
ઈંગ્લેન્ડની વનડે શ્રેણી માટે ભારતની અપડેટેડ ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર (વાઈસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અર્શદીપ સિંહ, ગુર્નૂર બરાર, પ્રિન્સ યાદવ.
ઝિમ્બાબ્વે T20 શ્રેણી માટે ભારતની અપડેટ ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, રિંકુ સિંહ, હર્ષ દુબે, પ્રિન્સ યાદવ, યશ ઠાકુર, અશોક શર્મા, મયંક યાદવ, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), રવિ બિશ્નોઈ.