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ઈંગ્લેન્ડ સામે શરમજનક હાર બાદ BCCIનો ચોંકાવનારો નિર્ણય, એક સાથે વનડે-T20 ટીમમાં મોટા ફેરફાર

Team India Squad : ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. BCCIએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની આગામી વનડે શ્રેણી અને ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં મોટા ફેરફારોની જાહેરાત કરી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 12, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:16 PM IST
ઈંગ્લેન્ડ સામે શરમજનક હાર બાદ BCCIનો ચોંકાવનારો નિર્ણય, એક સાથે વનડે-T20 ટીમમાં મોટા ફેરફાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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