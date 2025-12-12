શું ગૌતમ ગંભીરે ટીમ ઈન્ડિયાની હાલત બગાડી? T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ખતરાની ઘંટડી વાગી ગઈ
Team India: સાઉથ આફ્રિકા વિરુદ્ધ બીજી ટી20 મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના બેટિંગ ઓર્ડરમાં ઉથલ-પાથલ જોવા મળી હતી. ઘણા ખેલાડી પોતાની નક્કી ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા નહીં અને ટીમે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
IND vs SA: ટીમ ઈન્ડિયાને સાઉથ આફ્રિકા સામે બીજી ટી20 મેચમાં 51 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. 214 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા ભારતીય ટીમ 162 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. હારનું સૌથી મોટું કારણ બેટિંગ ઓર્ડરની સાથે સતત થઈ રહેલા પ્રયોગ, જેના મૂળ હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર સાથે જોડાયેલા છે. જે બેટિંગ પોઝીશનને ઓવરરેટેડ માને છે. હકીકતમાં ગૌતમ ગંભીરે તાજેતરમાં વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટ પર એક નિવેદન આપ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટમાં બેટિંગ ઓર્ડર ઓવરરેટેડ છે. ગૌતમ ગંભીર ઘણીવાર કહી ચૂક્યા છે કે ઓપનરને છોડી દરેક બેટરે ગમે ત્યાં રમવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. આ મેચમાં પણ આવું જોવા મળ્યું જે ટીમ ઈન્ડિયાની હારનું કારણ બન્યું.
ગંભીરે ટીમ ઈન્ડિયાની હાલત બગાડી?
ગૌતમ ગંભીરના આ વિચારની સીધી અસર મેચમાં જોવા મળી અને તે નેગેટિવ સાબિત થઈ. આ મેચમાં સતત ફ્લોપ ચાલી રહેલા ગિલને ઓપનિંગની જવાબદારી સોંપવામાં આવી અને તે પ્રથમ બોલ પર આઉટ થઈ ગયો. ત્યારબાદ ટીમને એક નવા ઇનફોર્મ બેટરની જરૂર હતી. પરંતુ અક્ષર પટેલને ત્રીજા ક્રમે મોકલવામાં આવ્યો હતો, જે સામાન્ય રીતે લોઅર ઓર્ડરમાં રમે છે. અક્ષર 21 બોલમાં 21 રન બનાવી આઉટ થયો હતો, જેથી ટીમ રનચેઝમાં પાછળ રહી ગઈ હતી.
ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ જે ત્રીજા ક્રમે બેટિંગ કરે છે તે ચોથા સ્થાને આવ્યો હતો, તેની સ્થિતિ પણ ખરાબ છે. આ મેચમાં પણ તે પાંચ રન બનાવી આઉટ થયો હતો. પાછલી મેચમાં ત્રીજા ક્રમે બેટિંગ કરનાર તિલક આ વખતે પાંચમા ક્રમે આવ્યો અને તેણે 62 રન ફટકાર્યા હતા. જ્યારે શિવમ દુબે આઠમાં ક્રમે ક્રિઝ પર આવ્યો હતો, જે એક રન બનાવી આઉટ થયો હતો.
બેટિંગ ક્રમ સંપૂર્ણપણે ડગમગી ગયો
આનો અર્થ એ થયો કે બેટિંગ ક્રમમાં જરૂરી સ્થિરતા અને આત્મવિશ્વાસ સંપૂર્ણપણે ખૂટી ગયો હતો. દરેક બેટ્સમેન નવી સ્થિતિમાં હતો, જે કોઈપણને તેમનો કુદરતી રમત રમવાથી રોકતો હતો. પાવરપ્લેમાં ઝડપથી વિકેટો પડ્યા પછી પણ, કોઈ પણ સેટ બેટ્સમેનને પ્રમોટ કરવામાં આવ્યો ન હતો, જેના કારણે રન રેટમાં વધારો થયો અને પતન થયું. આ પ્રયોગ ફક્ત એક મેચ પૂરતો મર્યાદિત નથી. છેલ્લા કેટલાક મેચોમાં, ગિલને ઓપનર તરીકે, તિલકને 3-4-5, હાર્દિકને 5-6-7 અને દુબેને 7-8 પર રોટેશન કરવામાં આવ્યું છે. પરિણામ સ્પષ્ટ છે: મોટા લક્ષ્યોનો પીછો કરતી વખતે ટીમ વારંવાર નિષ્ફળ ગઈ છે.
ટી20 વિશ્વકપ પહેલા વધી ચિંતા
2026 ટી20 વિશ્વકપ નજીક આવી રહ્યો છે. જો અત્યારથી દરેક ખેલાડીને તેની સાચી મજબૂત પોઝીશન ન આપવામાં આવી અને રોલ ક્લિયર ન આપવામાં આવ્યો તો આ સ્થિતિ ટીમ માટે ભારે પડી શકે છે. ગંભીરનો ફ્લેક્સિબિલિટીનો આઈડિયા સિદ્ધાંતમાં સારો લાગે છે, પરંતુ તે સતત નિષ્ફળ જઈ રહ્યો છે, તો હવે સમય ભૂમિકા નક્કી કરવાનો છે. તેવામાં હવે જોવાનું રહેશે કે ટીમ ઈન્ડિયા આગામી મેચમાં કઈ રણનીતિ સાથે ઉતરે છે કે ટીમમાં કયા ફેરફાર જોવા મળે છે.
